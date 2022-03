Las mascotas son parte de la familia, por lo que su cuidado y velar por su bienestar es crucial, algunos llegan a reemplazar a los humanos con los hijos de cuatro patas; tal y como sucede en la siguiente historia que tiene como protagonista a una mujer de los Estados Unidos, quien gasta miles de dólares para engreír a su perro corgi, al punto que tiene su propio dormitorio. Su historia se convirtió en tendencia de diversas redes sociales.

Josephine Zosa tiene en su vida Jojo, un corgi de 12 años, quien recibió un inusual regalo: un dormitorio que cuenta, inclusive, con una cama del tamaño de una persona de regular estatura, cubierto con peluches, además de muchos autorretratos.

Pero, esto no es todo, pues la mujer ha confesado gastar miles de dólares, solo en la decoración de este espacio, dinero que ha sido muy bien invertido, pues admite que su perrito pasa un promedio de 6 horas, ya sea jugando con sus juguetes o, créalo no es exageración, viendo sus programas favoritos en Disney Plus.

Esta persona, oriunda de San Diego, California, confesó: “Siempre quise tener una casa propia para poder darle a Jojo su propia habitación (…) siempre hemos vivido en un apartamento y nos hemos mudado mucho, pero, finalmente, el año pasado conseguimos nuestra propia casa con jardín (…) Jojo tiene tantas cosas que digo esta es la casa de él, solo estoy aquí para pagarle el alquiler”.

Jojo llegó a la vida de Josephine cuando esta tenía 35 años y él 4 meses, desde entonces, se ha convertido en su hijo, pues no cuenta con niños propios.

En la actualidad, el can tiene presencia en diversas redes sociales, contando con más de 119 mil seguidores, solo en Instagram.

Pero, Jojo no es el único hijo de Josephine, pues también tiene a Kilo, otro corgi, quien suele pasar ratos con su hermano mayor, inclusive lo acompaña en sus incursiones en las olas, siendo esta actividad una terapia mental y física tras sufrir serias heridas a causa del ataque de otro perro.

Josephine detalla al respecto: “Los veterinarios no estaban seguros de si sobreviviría debido a la gravedad de sus heridas. Sin dar marcha atrás ante un desafío, Jojo estaba decidido a volver más fuerte que nunca. Aquí es donde floreció su amor por el surf y la playa (…) para recuperarse de sus lesiones, los veterinarios sugirieron la terapia de agua como una solución para quitarle presión a sus músculos atrofiados. Se recuperó rápidamente e, incluso, comenzó a surfear. Después que se recuperó por completo, estaba listo para asumir un nuevo papel en el mundo”.

Los usuarios, encantados con su carisma, comentaron cosas como: “Este es el nivel de padre corgi loco que aspiramos a ser”, “esas esculturas de Lego me están dando vida”.