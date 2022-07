Yanina Alfaro es una mujer de 44 años oriunda de Argentina quien se ha vuelto tendencia de TikTok por mostrar la lujosa vida que lleva, pese a dedicarse a ser empleada doméstica y su historia ha impresionado a miles de usuarios de esta red social donde muestra todos sus recorridos, lo cual ha dejado intrigado a más de uno.

Ella vive en Ingeniero Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires, y en no pocos de sus videos la vemos entrando a un country (club) montada en bicicleta en horas de la madrugada, ya sea para comenzar sus labores o disfrutar de la tranquilidad que otorgan los beneficios de estos lugares.

En declaraciones dadas al portal Infobae, aseguró: “No son cuatro horitas de trabajo las que hago, son 12 horas por día, de 7 (de la mañana) a 7 (de la noche)”, comenta la mujer que abrió su cuenta de TikTok, @yanivalfaro en 2020, la misma que acumula más 25 mil seguidores hasta el momento: “Muchas chicas me han preguntado cómo logré mi primer trabajo. También por TikTok conseguí limpiar en una nueva casa. Me contactaron muchos interesados, pero no hay horarios disponibles”.

La mujer lleva 10 años de relación amorosa con el empleado de una empresa de limpieza; pero, no todo ha sido bonito en redes sociales, pues ha recibido no pocos comentarios que intentan humillarla por lo que hace y lo que muestra.

“‘Te das esos lujos porque trabajas en la Municipalidad. Seguro estás cobrando algo del gobierno. O, eres una planera. (por eso)’, empecé a mostrar cómo la ‘planera’ se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar. Un poco por bronca mostré mi rutina porque me cansaron. En Argentina si lo pasas bien eres planero, nunca por trabajo o sino porque trabajas con el gobierno o porque robas”.

Al mencionado portal agregó que, a pesar de estas críticas sumamente ofensivas, ella está enfocada en hacer su trabajo, pero también a disfrutar de la vida: “Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las 6 de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me despierto bien temprano y luego me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”.

Asimismo, destaca que, aprovechando que su hijo ya está grande, puede trabajar más horas al día (12 como se dijo líneas arriba), acotando que una empleada doméstica que labora 5 horas no puede percibir la misma cantidad de dinero que ella.

Yanina contó que la tarifa que cobra por hora varía de acuerdo al tiempo que le tomará a la semana: “Ahora estoy cobrando 700 pesos la hora. Por lo general, no tengo casas a los que vaya varias veces a la semana. Por ahí hay chicas que van todos los días a la misma casa 8 horas y cobran menos que yo. Si están en blanco, se paga lo que dice el gremio, que es poco”.

Finalmente, la mujer que se inició como vendedora de café cuando adolescente, que trabajó en empresas gastronómicas y en fábricas sentenció: “En Buenos Aires siempre se puede hacer algo. Nunca me faltó trabajo. De hecho, hoy me sobra, tanto así que no me da el tiempo para todos”.