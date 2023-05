Cuando Jenny Nguyen firmó el contrato de arrendamiento para crear el bar de sus sueños, no estaba segura de que permanecería abierto por más de unos pocos meses. Su historia se ha hecho viral en las redes sociales.

Pero a principios de este mes, el primer establecimiento de su tipo de Nguyen, de 43 años, en Portland, Oregón, Estados Unidos, celebró su primer aniversario. Acertadamente llamado The Sports Bra, es un bar deportivo donde solo aparecen mujeres atletas en los televisores.

El negocio ha sido bueno, a pesar del modelo de negocio de nicho y la inflación récord que ha disparado los precios de los alimentos y bebidas. The Sports Bra generó US$944,000 en ingresos en los ocho meses que estuvo abierto en 2022, según informó CNBC Make It.

Fue rentable en ese primer año de actividad, añade Nguyen.

“Resulta que es bastante universal: esa sensación de ser fanática de los deportes femeninos e ir a un lugar público, como un bar deportivo, y tener dificultades para encontrar un lugar para mostrar un juego [femenino], especialmente cuando hay otros deportes masculinos”, dice Nguyen.

Inicialmente, no estaba segura de que la idea funcionara. Históricamente, la gran mayoría del dinero y la atención se destinan solo a los deportes masculinos, una razón importante por la que, según los informes, The Sports Bra fue el primer bar del país que solo mostró deportes femeninos en la televisión.

Tampoco es el tipo de cosas que Nguyen haría normalmente: se describe a sí misma como “muy cautelosa, con aversión al riesgo”. Pero su obsesión con los deportes femeninos y la frustración por su falta de representación en las pantallas de televisión la llevaron a vaciar los ahorros de toda su vida (alrededor de US$27,000) e intentarlo.

“Personalmente, pensé que la idea era brillante y que [era] lo que el mundo necesita”, dice Nguyen. “Pero no tenía idea de que el mundo lo querría. Solo quería darle una oportunidad”.

Pasó de ser una idea a una realidad

Nguyen es una aficionada al baloncesto de toda la vida que practicó este deporte en Clark College en Vancouver, Washington, antes de desgarrarse el ligamento cruzado anterior. También es una trabajadora de restaurante desde hace mucho tiempo que pasó tres años como chef ejecutiva de Reed College.

En 2018, Nguyen y un grupo de amigos querían ver el juego de campeonato de baloncesto femenino de la NCAA. Fueron a un bar de deportes casi vacío y aún así tuvieron que rogarle a un cantinero que cambiara uno de los televisores más pequeños, que ni siquiera tenía sonido.

Juntos, saltaron arriba y abajo celebrando “uno de los mejores juegos que he visto”, dice Nguyen, mientras un tiro de tres puntos que golpeaba la bocina sellaba el título del campeonato para Notre Dame. Después, quedó impresionada por la normalidad de su situación.

″[Nos] habíamos acostumbrado tanto a ver un juego como ese de la forma en que lo hicimos”, dice, y agrega que solo encontrarían mejores condiciones de visualización “si tuviéramos nuestro propio lugar”.

Días después, canalizó su decepción en una idea: ¿Cómo llamaría a su bar? “Lo primero que me vino a la mente fue The Sports Bra”, dice Nguyen. “Y una vez que lo pensé, no pude des-pensarlo, ¿sabes? Fue pegadizo. Pensé que era gracioso”.

The Sports Bra

Al principio, Nguyen tenía sus ahorros y US$40,000 en préstamos improvisados por amigos y familiares. Eso mantendría a The Sports Bra a flote durante tres meses, según sus estimaciones de costos de mano de obra, inventario y otros gastos generales.

En febrero de 2022, lanzó un Kickstarter para recaudar US$48,000, dinero suficiente para un colchón financiero adicional de seis meses, para construir el tipo de clientela regular que cualquier bar o restaurante necesita para sobrevivir a largo plazo.

Para sorpresa de Nguyen, la campaña recaudó más de US$105,000 en solo 30 días, gracias a un artículo viral en la publicación de alimentos en línea Eater. “En ese momento, cuando estaba mirando el gráfico de Kickstarter, pensé para mis adentros: ‘Esto podría funcionar’”, dice.

The Sports Bra. (Foto: Instagram)

Pero el dinero, que procedía de todo el país y del mundo, no era garantía de éxito. La gente real en Portland todavía necesitaba frecuentar el bar.

Hoy en día, a menudo hay una fila en la puerta. Íconos del baloncesto femenino como Sue Bird y Diana Taurasi se presentaron en un evento patrocinado por una conocida marca de vehículos. Ginny Gilder, copropietaria de Seattle Storm de la WNBA, incluso esperó en la fila para ver jugar a su equipo en los televisores de The Sports Bra, dice Nguyen.

Incluso el concepto central del bar es una lucha: es difícil encontrar suficientes eventos deportivos femeninos para llenar los televisores. Nguyen dice que le ha dado por comunicarse directamente con las redes deportivas y los servicios de transmisión, algunos de los cuales la han conectado con acceso a más contenido deportivo para mujeres.