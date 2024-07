En un giro del destino que parece sacado de una película, Donna Osborne, una bisabuela de Pennsylvania, Estados Unidos, ha capturado la atención al convertirse en la ganadora de un premio de US$5 millones en la lotería. Su victoria no solo llega como una bendición financiera, sino también como un rayo de esperanza después de enfrentar y superar un tratamiento contra el cáncer de mama.

Osborne, residente del condado de Lancaster, Pennsylvania, se enteró de que había ganado el premio multimillonario del juego raspadito llamado Monopoly Own It All, según un comunicado de prensa de la Lotería de Pennsylvania.

La bisabuela de 75 años, quien recientemente concluyó su tratamiento contra el cáncer de mama, expresó que no podía creer que fuera la ganadora.

“¡No podía creer lo que veían mis ojos!”, dijo Osborne, según el comunicado. “Regresé a la tienda y dije, ‘¿Pueden por favor verificar esto? ¿Es correcto o incorrecto?’ Bueno, ¡la dependiente dijo, ‘¡Es correcto!’”

Osborne comentó que un vuelo retrasado a Florida fue la vuelta del destino que la llevó a comprar el boleto ganador.

“Estaba en el aeropuerto con mi hija. Íbamos a visitar a la familia en Florida cuando el vuelo se retrasó. Bueno, se retrasó tantas veces que decidí volver a casa. Mi hija se quedó y voló a Florida”, le dijo a los funcionarios de la lotería. “¡Si no hubiera dejado el aeropuerto, nunca habría comprado ese boleto!”

El Secretario de Ingresos de Pennsylvania, Pat Browne, felicitó a Osborne, quien también recientemente celebró su cumpleaños, por su victoria.

“Le deseamos a Donna el mejor de los cumpleaños mientras la celebramos por ganar este gran premio de raspadito... y es gracias a jugadores como ella que la Lotería de Pennsylvania puede no solo crear millonarios sino también ayudar a los adultos mayores a vivir una buena vida”, dijo Browne, según el comunicado de prensa.

Respecto a si planea retirarse y disfrutar de sus millones, Osborne dejó claro que no trabajar no es una opción.

“No sé qué haría conmigo misma, tengo que seguir adelante”, dijo. “Creo que invertiré parte del premio, seguro, ¡pero luego iré a Alaska!”