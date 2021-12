El famoso restaurante Nusr-Et Steakhouse London de Salt Bae sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez no se trata del costoso menú que incluye el filete bañado en oro de 2.000 dólares, sino que un comensal en Londres quedó conmocionado luego que el personal que lo atendió no aceptara una propina de £10, es decir, unos 13 dólares. La crítica al trabajador del chef Nusret Gökçe no tardó en llegar.

Desde hace un tiempo, el famoso carnicero vive rodeado de cuestionamientos a cada detalle del local, no solo por la gran cantidad de dinero que hay que invertir en una cena, sino que las confesiones de acaudalados comensales y de sus propios empleados no dejan de retumbar.

Rechazaron la propina

Hay clientes que acostumbran a tener una consideración especial con los meseros o personal que los atendió durante su visita a un restaurante, más aún cuando este está catalogado como uno de los mejores de Londres. Este es el caso de Matthew Hynes quien llegó hasta Nusr-Et Steakhouse London y se llevó tremenda sorpresa al finalizar su experiencia.

Según escribió en TripAdvisor, solo le dieron “30 minutos para terminar la comida” y “el servicio solo puede describirse como robótico y falso”. Además, refirió que “el bistec tenía poco sabor y hemos comido mejores bistecs en Wetherspoons”.

Eso no fue todo, pues Matthew Hynes agregó que “y para colmo, el camarero nos preguntó si era posible dar una propina. Cuando les ofrecimos 10 libras (13 dólares), la rechazaron y negaron con la cabeza”.

Según publica el medio ‘MyLondon’ , esta no ha sido la única crítica en los últimos días al negocio de Salt Bae, pues otra persona indicó en TripAdvisor que “reservamos una mesa para 8, recibimos la confirmación y luego llegamos y nos dijeron que no teníamos reserva”.

“Se reservó hace 8 semanas y fue para un cumpleaños. Estoy tan enfurecido que el servicio es repugnante”, agregó.

Polémica por los precios de Salt Bae

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

Desde que el chef Nusret Gökçe abriera su nuevo Nusr-Et Steakhouse en el lujoso barrio de Knightsbridge en la capital inglesa el pasado mes de septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes su consternación por las cuentas al final de la noche.

Según Chiraag Suchak, un contratista de 33 años que trabaja para bancos de inversión y se identifica como millonario, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el nuevo establecimiento de Salt Bae de Londres.