Luego de permanecer aislado una semana en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, Coco, el perro que conmovió en los últimos días a los usuarios de las redes sociales, fue puesto en libertad. El cachorro de un año y medio tenía su vacunas antirrábica vencida y se encontraba en cuarentena. Hoy, finalmente, pudo reencontrarse con su dueño. Conoce su historia.

El pasado 25 de mayo, Franco Gavidia, un jugador argentino de balonmano, había arribado al aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, en compañía de su perro Coco. El dueño y su mascota provenían de Hungría, pero debido a la situación que se vive en Ucrania decidió retornar a su país, según indicó CNN en español.

La mala noticia para Gavidia fue que en el aeropuerto no le permitieron ingresar al can de un año y medio, que tiene origen polaco. ¿La razón? Las autoridades portuarias constataron que no contaba con su Certificado Veterinario Internacional (CVI) y, además, tenía la vacuna antirrábica vencida, según apunta La Nación.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indicó que “el animal no podía ingresar al país porque se pone en riesgo a la población que tome contacto con el mismo”. Y, en esa línea, agregó que “es un potencial factor de riesgo ya que al tener la vacuna antirrábica vencida, podría incluso ser un portador de esta enfermedad”.

¿Cuántos días estuvo Coco en cuarentena?

Gavidia indicó que existía la posibilidad que Coco sea deportado o, en un caso más extremo, sacrificado. Sin embargo, luego de 36 horas de espera, las autoridades optaron por vacunarlo y mantenerlo en cuarentena en las instalaciones de la aduana dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, precisamente, permaneció aislado hasta su liberación.

Las redes protestaron por su liberación

Desde que se dio a conocer el caso, Franco Gavidia creó la cuenta en Instagram @liberen_a_coco para pedir la liberación de su mascota. Los usuarios no se quedaron atrás y compartieron en sus redes el hashtag #LiberenACoco.

Por si fuera poco, más de 47 mil personas firmaron un petitorio en Change. Org para que el perro fuese dado de alta.

Cabe indicar que, durante el tiempo que Coco estuvo aislado, recibió las visitas de distintas ONG, cuyos integrantes lo paseaban y lo hacían jugar con una pelota.

Coco fue liberado y usuarios lo celebran

Franco Gavidia, a través de sus redes sociales, dio a conocer la noticia que los usuarios de las redes sociales esperaban: Coco iba a ser liberado este último jueves.

En imágenes que publicó en su cuenta, el jugador de balonmano aparece junto a su mascota antes de llegar a Córdoba, donde permanecerán de forma definitiva. El can deberá, según indicó Senasa, deberá permanecer 10 días más dentro de su vivienda sin poder salir y/o tener contacto con otros animales, “dado que la vacuna tarda 21 días en brindar la inmunización”.