Una mujer británica permitió que un pinzón abandonado viviera en su cabello durante 84 días. Durante una estadía en África, Hannah Bourne-Taylor se convirtió en un nido humano para ayudar al pájaro e incluso escribió un libro sobre su particular experiencia.

En 2013, la mujer, que es fotógrafa y escritora, se mudó a Accra, capital de Ghana, junto a su esposo luego de que este consiguiera empleo en el mencionado país. Según contó Hannah en The Guardian, ella no pudo trabajar debido a que su visa no se lo permitía, por lo que se quedó sola y nostálgica.

Vivía en un bungalow con techo de paja junto al río Volta, por lo que la naturaleza se convirtió en su única amiga.

Tras una tormenta eléctrica “particularmente fuerte” en el año 2018, encontró un pinzón maniquí de alas bronceada de apenas meses de edad que había sido abandonado por su madre.

“Tenía los ojos bien cerrados y temblaba, demasiado joven para sobrevivir solo”, señaló la mujer, quien habló con un experto que le dijo que se necesitaría 12 semanas para que el polluelo salga a la naturaleza.

“Para él, yo era su madre”

Poco después, formó un vínculo con el animal. Lo alimentó, le cantó y el pájaro le respondía con un chirrido para después subirse a su mano.

“Para él, yo era su madre”, agregó Hannah. “Durante los siguientes 84 días, el polluelo vivió de mí. Cada día, hacía pequeños ‘nidos’ en mi cabello , en el surco de mi clavícula, lo que me llenaba de asombro”, indicó.

Para finales del 2018, el pichón creció lo suficiente hasta convertirse en un pinzón adulto y unirse a la bandada que meses atrás lo había abandonado.

Esta experiencia, según señala la mujer, le cambió la vida, pues cuando regresó a su país natal, se unió a organizaciones que luchan por la conservación de los pájaros. Asimismo, escribió un libro llamado ‘Fledgling’ (‘El pichón’), el cual se publicará en abril y en donde contará detalles del episodio junto al ave.

¿Qué hacer si encuentro un pájaro herido en la calle?

Normalmente, cuando llega el final de la primavera y comienzan a notarse las altas temperaturas del verano, son muchos los polluelos que saltan de sus nidos aunque aún no sepan volar, señala el medio Tiendaanimal.es.

Cuando te encuentras a un pájaro herido, es muy común pensar que el animal necesita de tus cuidados y de tu protección para salir adelante. Ahora, hay que destacar que no siempre es así. De este modo, podrías poner en peligro la vida de este ser si lo mueves del lugar en el que te lo hayas encontrado. Por ello, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con un centro de recuperación de fauna silvestre.

Dependiendo del aspecto del animal podrás deducir su edad. Por ejemplo, si tiene los ojos cerrados y no tiene plumas, sin duda es un recién nacido. En este caso es necesario buscar a su alrededor el nido del que haya podido caerse. Si no consigues hallarlo, la mejor opción es construir un pequeño refugio cerca del lugar en el que estaba el animal, con el fin de que, antes o después, los padres aparezcan para alimentarlo. Será suficiente con una caja y un poco de algodón. Si ves que esto no sucede, entonces llama a personas especializadas que sabrán cómo actuar ante esta situación.

Si ves que el ave no está en buen estado y no se vale por sí misma, te preguntarás qué hacer con un pájaro herido. Pues bien, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un centro de recuperación. En este lugar le ofrecerán asistencia veterinaria e intentarán salvarlo. De todas formas, si te pones nervioso y no sabes realmente cómo actuar ni a quien llamar, tienes la opción de llevarlo al centro veterinario más próximo. Allí te aconsejarán, te dirán la especie a la que pertenece e, incluso, es posible que analicen su estado de salud y le traten para mejorarlo.