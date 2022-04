Una embrióloga estadounidense se ha vuelto viral en TikTok por despejar las dudas de miles de usuarios sobre la infertilidad. Conoce su historia y algunos de los mitos que ha desmontado en los últimos meses.

Alease Daniel tiene 26 años y en la actualidad trabaja como embrióloga en una clínica de fertilidad de Carolina del Norte, donde analiza embriones y espermatozoides en un laboratorio. En su tiempo libre, sin embargo, se da tiempo para despejar las dudas de miles de usuarios en TikTok, que preguntan sobre el tema de la infertilidad. En esta red social está activa desde febrero del año pasado.

“Acabo de encontrar una gran comunidad allí con endocrinólogos reproductivos, otros pacientes, otros embriólogos”, dijo Daniel. “Los pacientes se me acercan y me dicen: ‘Oye, me pareces familiar. Creo que te vi en TikTok’”, dijo hace unos meses en una entrevista con WRAL.

De acuerdo con los institutos Nacionales de Salud, los problemas de fertilidad afectan a alrededor del 9 % de los hombres y alrededor del 11 % de las mujeres en edad reproductiva en los Estados Unidos.

Rompiendo mitos

Recientemente, la joven embrióloga concedió una entrevista a Good Morning America de ABC News, en donde rompe algunos mitos sobre la infertilidad en mujeres y hombres.

Daniel mencionó, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que atiende asumen que la mujer está experimentando problemas de infertilidad, cuando tranquilamente puede tratarse de un tema masculino.

“Creo que muchas personas que producen esperma piensan que si están eyaculando, entonces no hay problema, y ese no es el caso”, dijo Daniel. “El hecho de que alguien esté eyaculando no significa que haya espermatozoides en la eyaculación”, dijo a Good Morning America.

Otro de los mitos desmontados por Daniel es que la Fecundación in vitro (FIV) no es una forma garantizada de tener un bebé.

“Tenemos muchas pacientes que han realizado múltiples ciclos, múltiples seguidos con sus óvulos, con gametos de donantes, y todavía no tienen el pequeño por el que han estado trabajando. Creo que mucha gente no se da cuenta de que las tasas de embarazo con FIV no son del 100 %, ni siquiera del 90 %. Son mucho más bajos que eso”, reveló en entrevista al medio citado.