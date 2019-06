Gato viejo “rejuvenece” gracias al amor de la mujer que lo rescató y su nueva dueña

▶ Perro perdido por varios años se reencuentra con su dueña y sorprende a todos con su insólita reacción



Darle la oportunidad a un animal rescatado de vivir en un hogar lleno de amor es algo realmente maravilloso. Si bien la mayoría de las personas en busca de una mascota se inclinan más por las crías, adoptar un ejemplar anciano tiene sus beneficios y suelen ser los más agradecidos como ocurrió en el caso de ‘Señor Belvedere’, un gato que pasó casi toda su vida en las calles y que “rejuveneció” al ser adoptado por una familia de buen corazón.

The Dodo, la popular página animalista de Facebook, recogió la historia del de ‘Señor B’, como cariñosamente lo llaman, que comenzó cuando Lindsay Raturi se topó con el felino, al que mucha gente había intentado rescatar por mucho tiempo pero no lograban capturarlo. Finalmente, fue la propia mascota la que decidió pedir ayuda debido a los males que lo aquejaban propios de su edad y las condiciones en las que vivía.

“Mi corazón se derretía porque se veía tan triste. Se había dado por vencido y claramente necesitaba ayuda. El ‘Señor Belvedere’ era parte de una pequeña colonia de gatos y tenía más de 10 años, y es raro que este tipo de gato sobreviva en la calle por tanto tiempo”, contó Raturi en diálogo con The Dodo, al tiempo que dijo que cuando el gato por fin entró a la jaula, “creo que se dio cuenta que necesitaba ayuda y que lo íbamos a ayudar”.

Además de la sarna y los ácaros de oído, los veterinarios descubrieron tras hacerle una serie de pruebas que el ‘Señor Belvedere’ padecía del virus de inmunodeficiencia felina (VIF), una enfermedad que afecta a los gatos domésticos mundialmente, y es el agente causante del llamado “sida felino”. Aproximadamente un 11 % de los gatos del mundo están infectados con el virus por lo que tendría que ser sacrificado.

“Así que regresé por él y cuando lo miré, tenía una mirada que me decía que todavía le quedaba fuerza para seguir luchando”, agregó Lindsay, que sabía que el tratamiento que le esperaba al anciano gato no iba a ser fácil y que para mejorarse, iba a tener que socializar de una forma u otra ya que no podía curar las orejas ni echarle las gotas en los ojos debido a que no dejaba que ni lo tocara.

“Entonces empecé a usar una cuchara de madera para rascarle las patas y la espalda. Y después de varias semanas de eso, empezó a confiar en mí. Fue increíble. Una experiencia extraordinaria. Solo hablar de eso me trae lágrimas. Eventualmente, de la cuchara, pasamos a un guante, y empecé a curar sus orejas y me dejó hacerlo”, relató Lindsay, que dijo que mientras mejoraba, el ‘Señor B’ disfrutaba todo lo que le ofrecía y los mimos que le daba.

“En ese momento me di cuenta que podía quedarse en la casa para siempre y quizás se merecía poder jubilarse y quedarse adentro”, precisó la rescatista del ‘Señor B’, pero luego recibí un correo electrónico de la persona perfecta para él, y así empezó este anciano gato comenzó una nueva vida a lado de Jenna de Cristofaro, su nueva mamá, que se enamoró de él en el instante ni bien vio sus fotos y videos en las redes sociales.

“Lo trajimos a mi apartamento y lo dejamos caminar por el espacio. Solo pensar en el momento me trae lágrimas, porque fue muy especial. Quería que viviera una vida larga y feliz y quería ser parte de eso”, señaló Jenna, al tiempo que dijo que trató al ‘Señor B’ como su hijo desde el principio. Y sus esfuerzos se vieron recompensados ya que el gato empezó a confiar cada vez más en ella.

“Después de un par de días de sentarme con él y hablarle, lo hice escuchar música clásica y le cantaba, y le di muchos mimos, entonces se empezó a encariñar. Es muy abierto al amor”, agregó Jenna, que contó a la página de Facebook de The Dodo que ahora el ‘Señor B’ se siente “rejuvenecido” y se comporta como un bebé ya que le encanta jugar, algo que puede hacer “todo el día, todos los días”.

“Él nunca jugaba cuando vivía afuera en la calle. Fue una vida muy dura. Entonces estar adentro donde se siente seguro y luego enseñarles todos estos juguetes, era divertido ver su reacción. Él también canta muchísimo, creo que es mi cosa favorita de él. Tiene una canción diferente para cada emoción. Lo amo muchísimo. Es único”, precisó la nueva madre del ‘Señor B’.

En la actualidad, el ‘Señor Belvedere’ pasa sus días junto a su nueva familia, que documenta su día a día para traer conciencia sobre los gatos ancianos, aquellos que tengan VIF y sobre los gatos que viven en las calles. “Todo el trabajo, paciencia, tiempo y dinero y todo el esfuerzo que toma rescatar a un animal vale la pena el 100%. No creo que vuelva a conocer a un animal como el Señor B en mi vida. Cada segundo con él vale la pena”, finalizó.