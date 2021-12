Cuando se estaba preparando para aparecer en televisión, Ian Wright, considerado uno de los mejores delanteros dentro de la historia de la Premier League, recibió una trágica noticia: su madre había muerto a los 94 años. Este momento conmovió las redes sociales y rápidamente desató todo tipo de reacciones de quienes se solidarizaron con él.

Wright, quien colgó los chimpunes en 2000, formaba parte de la transmisión deportiva de ITV para el partido entre Rochdale vs. Plymouth Argyle por la segunda ronda de la Copa FA, competición anual de fútbol inglés de eliminación directa.

De acuerdo con la programación, Ian Wright iba a aparecer en el descanso, pero el ahora comentarista deportivo abandonó abruptamente el estadio, pues se enteró del fallecimiento de su mamá, Nesta, 30 segundos antes de que saliera al aire.

“Ian, me temo que no está [con nosotros en el medio tiempo]. Un duelo familiar, por lo que ha ido a donde más se le necesita: con su familia”, informó el presentador de la cobertura, Mark Pougatch, durante el entretiempo.





Wright y su relación con su madre

Criando en Brockley, al sur de Londres, Ian Wright no se caracterizó por tener una buena relación con su madre. En el documental de la BBC llamado Home Truths, el exfutbolista narró que “ella me pegaba regularmente, pero fue lo que decía lo que realmente me dolió. Dijo: ‘Ojalá te hubiera abortado’. Me lo dijo un par de veces. Sabía lo que significaba. Cuando escuchas eso a los ocho o nueve años, sabes que te va a causar un problema cuando seas mayor”.

Por su parte, un amigo cercano de Wright le señaló a The Sun que “Ian sería el primero en admitir que tuvo una relación difícil con su madre, pero escuchar que tu propia sangre ha fallecido nunca es fácil. Es una noticia inquietante para cualquiera”.