La familia sobre todo está en los malos momentos. Incluso, a veces se necesita un ‘espaldarazo’ para enfrentar situaciones sumamente complicadas. Así sucedió en la enternecedora historia viral de Steve Price. Al encontrarse hospitalizado, su hija Janae Hauger, de Estados Unidos, lo vistió para que pudieran compartir un baile juntos previo a la boda.

Janae Hauger siempre soñaba con bailar al lado de su padre Steve Price en el día de su casamiento. Por ello, la novia de 23 años hizo todo lo posible para hacer realidad ese anhelo. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el hombre ingresó a un hospital de Ohio.

“Compartimos un vínculo increíble y siempre soñamos con el día en que pudiera acompañarme por el pasillo y compartir un baile de padre e hija conmigo”, relató Janae.

Janae tenía la ilusión de llegar al altar junto a su padre, pero no se pudo porque el hombre ingresó al hospital. (Imagen referencial: PIxabay)

La historia detrás del baile en hospital

Ante esta difícil situación, la joven de Richwood recibió una noticia totalmente inesperada: Steve no podía asistir a la boda por estar demasiado enfermo debido a una pancreatitis.

“Tan pronto como supe que no lo lograría, supe que lo vería en algún momento ese día. No iba a dejar que no me viera. De alguna manera iba a llegar al hospital sin ninguna duda”, confesó la norteamericana.

En ese sentido, Janae Hauger se las ingenió y puso en marcha un ambicioso plan. Ella, sus hermanos y su madre visitaron a Steve Price unas horas antes de la ceremonia. Con la ayuda de las enfermeras, el desprevenido padre llegó a la capilla del recinto médico para un baile especial de padre e hija al ritmo de “It Won’t Be Like This for Long” de Darius Rucker.

Steve se emociona al recibir la inesperada visita de su hija Janae en el hospital horas antes de la boda. (Imagen: katieleephoto / Facebook)

“Todos nos sentimos en paz de que mi papá pudiera vernos, [La boda] fue increíble. Fue absolutamente perfecto. Hubiera preferido que él estuviera allí. Pero, dadas las circunstancias, fue absolutamente hermoso”, recodó Hauger en diálogo con People.

Padre enfermo no se perdió la boda

Afortunadamente, Steve, de 59 años, pudo ver la ceremonia de manera virtual y las imágenes de la boda mostraron a la novia emocionada mientras charlaba en una pantalla.

“Fue realmente difícil para mí aceptar el hecho de que él no estaría allí. Le dolió mucho. Hubo muchas lágrimas entre los dos. Ha hecho todo lo posible por mantenerse fuerte para mí. Seguía diciéndome, ‘Necesito mejorar y te vas a casar pase lo que pase’”, reconoció Janae Hauger.

A pesar de que el conmovedor hecho ocurrió en 2018, miles de usuario están nuevamente compartiendo la historia en todos los rincones de Internet.