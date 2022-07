Organizar una boda puede generar muchos problemas, porque a veces algunos personas tienen la intención de invitar a sus exparejas; tal como ocurrió en Estados Unidos (EE.UU.). Mediante la plataforma de Reddit, un frustrado hombre relató su curiosa historia que no pasó desapercibida en las redes sociales.

De acuerdo con el usuario identificado @throwaway428270519, él y su novia se casarán en el mes de octubre del presente año. Cuando estaban armando la lista de invitados, el protagonista expresó su deseo de incluir a su ex, informó The Mirror.

“Soy huérfano y la única familia que tengo es un viejo pariente lejano que no puede hacer el viaje a los EE. UU. Le dije a mi prometida que solo invitaría a 6 personas. Un compañero de trabajo, tres amigos, incluido mi ex y su dos socios”, comenzó diciendo.

“Seguimos siendo amigos”

Según explicó el novio, “salí con mi ex durante unos meses en la universidad hace 8 años porque cuando vine por primera vez a los EE. UU. pensé que solo estar con alguien de mi propio país nos haría compatibles (obviamente no lo éramos y fue estúpido de mi parte pensar así)”.

En ese sentido, aclaró que “mi ex y yo seguimos siendo amigos, pero no tenemos sentimientos románticos el uno por el otro y mirando hacia atrás, no creo que realmente lo hayamos tenido. Ahora está casada y tiene 3 hijos”. A pesar de este detalle, su prometida no aceptó la idea.

“Le dije que no la voy a traer solo porque es una ex sino porque es mi amiga y también quiero que esté presente alguien de mi país porque el familiar no va a asistir”, sostuvo. Sin embargo, ella no cambió su decisión, pues aseguró que invitar a antiguos amores a las bodas estaba mal visto.

“Me siento en conflicto”

Ante esto, el mencionado internauta la calificó de “mentirosa” y la cosas comenzaron a empeorar: “Traté de disculparme porque no era mi intención, pero ella simplemente me ignoró y se fue a la cama. Siempre me voy al trabajo primero, pero esta mañana, cuando me desperté, ella ya se había ido. Intenté llamar pero no respondió”.

Siguiendo esa línea, el sujeto reconoció que “ahora me siento en conflicto porque estoy considerando no invitar más a mi amigo porque no quiero tener una pelea con mi prometida por esto”.

Comentarios divididos

De inmediato, la publicación de @throwaway428270519 se viralizó y el enojado novio recibió diversas opiniones. “También es su boda, ambos deben estar de acuerdo con la lista de invitados y ella te dijo que se siente incómoda. Si ya estás poniendo a tu ex (novia) por encima de tu esposa... las cosas no están bien”, escribió un cibernauta.

Mientras que otro indicó: “El hecho de que vete a cualquier invitado cuando solo tenías seis personas invitadas de tu lado es ridículamente insensible contigo, a menos que ella también se sienta cómoda teniendo las invitaciones de su lado limitadas a cinco personas”-

