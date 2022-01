Los niños suelen esperar emocionados los regalos de Navidad y más aún cuando pidieron algo muy especial. Una vez en sus manos, el agradecimiento es inmenso, sobre todo cuando son conscientes que sus padres hicieron un gran esfuerzo para dárselos. Esta es la historia de un niño que recibió unas zapatillas Air Jordan 1 que lanzó el cantante colombiano J Balvin en 2020 junto a Nike, pero que por cuestiones económicas eran ‘pirata’. Él mostró orgulloso en TikTok sus tenis nuevos; sin embargo, los ataques le llovieron por grabarse con una imitación y no las originales. El video se volvió viral y llegó hasta el intérprete de ‘Qué más pues?’ quien tuvo un gran gesto con él.

Todo empezó el 22 de enero cuando desde la cuenta xxxbrunocion en la red social se publicó una grabación hecha por el pequeño quien estaba feliz de poder lucir por fin la creación de su máximo ídolo.

“No me importa que mis tenis sean piratas, para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior. A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, dijo el menor.

Ataques en TikTok a niño con tenis de imitación de J Balvin

Lo que pretendía ser un tierno video de un niño orgulloso por su regalo y por el cariño de su mamá, quien por motivos económicos no pudo costear unas Air Jordan 1 Retro High OG Colores Y Vibras originales que se llegaron a vender hasta en mil dólares en reventa tras agotarse el stock en el 2020, terminó en un ataque innecesario al menor.

Cuando los usuarios de TikTok notaron en un primer video que los zapatos del pequeño no eran originales, le lanzaron diversas críticas en la plataforma, al punto que la cuenta tuvo que ser cerrada.

J Balvin luciendo las zapatillas Jordan Air 1 Retro que usó en el Super Bowl junto a Bad Bunny (Foto: Instagram de J Balvin)

La reacción de J Balvin al video viral

El video cuyo protagonista no ha sido identificado por ser un menor de edad se volvió tan viral que llegó hasta J Balvin. El cantante colombiano usó su propia cuenta para enviarle un mensaje y destacar su gran corazón y agradecimiento a su madre por el regalo.

“Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman”, dice el artista en su video de TikTok donde se escucha de fondo la narración del niño.

J Balvin se emocionó con la orgullosa respuesta del niño a quienes criticaron sus zapatillas de imitación y lo felicitó. Por el momento no se conoce si ya las recibió, pero de seguro un nuevo video con sus tenis originales se volverá viral.

Las costosas zapatillas de J Balvin

Para la Navidad de 2020, el cantante J Balvin sorprendió a sus seguidores anunciando el lanzamiento oficial de sus propias Air Jordan 1 junto a Nike, luego que luciera los coloridos zapatos en el show del Super Bowl junto a Bad Bunny, Jennifer Lopez y Shakira. El modelo constaba de varios colores (naranja, amarillo, verde, azul, rojo, negro, blanco) y tonos neón. El éxito fue tal que se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta.