Las bromas están a la orden del día en TikTok y en Argentina una joven no quiso quedarse atrás. Ella le hizo creer a su padre que iba a comprar una torta en ‘3D’, por lo que le pidió su opinión. Los pasteles, sin embargo, no eran como se lo esperaba y sus comentarios arrasaron en las redes sociales. Conoce la historia detrás de las “desastrosas tortas”.

Juana (@juasavastano en TikTok) inició una conversación con su padre a través de WhatsApp para contarle que su amiga había emprendido un negocio de pasteles. Para hacer real la treta, le envió unas fotos de los pasteles que debía escoger y le pidió su ayuda. Supuestamente, la repostera había llevado un curso virtual de pastelería infantil.

“Cualquiera, Juana. Elegila vos. Decile que haga lemon pie (tarta de limón) que le compramos”, respondió al principio el padre, mediante un mensaje de voz.

La joven continuó enviándole las imágenes, esta vez de tortas en ‘3D’, inspiradas en personajes de Disney como Mickey Mouse, Peppa Pig y otros personajes.

El padre de la usuaria no ocultó su sorpresa, pues esperaba ver otro tipo de tortas, así que le aconsejó que haga otro tipo de postre “¿¡Qué 3D!? Juana, decile que haga de esas que salen todos los días. Lemon pie, cheesecake, pastafrola, torta de manzana. Esas sí son ricas, la gente le va a volver a comprar”, aseguró.

Luego agregó, sin temor a ser directo: “Las otras se la van a comprar una vez de compromiso y después no le van a comprar más, Juana, porque son un desastre”.

La joven de 18 años le explicó a su padre que le hizo llegar las sugerencias a su amiga. No obstante, de inmediato le envió una imagen de la torta de Cars, zafa más

“Le fallaba el Internet, se le cortó en la mitad de la clase. Dejate de joder, que haga un curso de las otras, decile, ¿Qué zafa? Volcó ese auto”, respondió el hombre muy a su estilo.

Usuarios no pararon de reír

Cuando el padre de Juana vio la insólita torta en 3D de Bob Esponja, no aguantó la risa y lo describió a su manera. “¿Qué le pasó a Bob Esponja? ¿Se cayó del décimo piso?”.

“¿Qué le pasó al Minion? ¿Le agarró Covid?”, preguntó después sarcásticamente cuando vio a uno de los personajes en 3D.

El video se publicó a inicio de semana y ya superó los 2 millones de reproducciones en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de ellos no dejó de reír con los comentarios del padre. “No te puedo explicar lo que me reí”, dijo una usuaria. “Nunca me he reído tanto con un TikTok”, comentó otro seguidor.

La joven también publicó el video en Twitter y superó más de 16 mil reproducciones.

Hagan famoso a mi papá jajajjajajaja pic.twitter.com/J8APyNU0X7 — Juana Savastano (@JuanaSavastano) June 7, 2022

En declaraciones al sitio TN, Juana dijo que “los videos en los que él (su padre) participa siempre tienen más reproducciones”. “Yo había visto un TikTok con la misma broma y dije ‘se lo tengo que hacer al mío. Busqué en Google foto de tortas feas y así salió”, añadió al medio citado.