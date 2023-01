Jessica Caroline Barros es una mujer de 28 años de Jaboticabal, São Paulo, Brasil, que encontró una carterascuando caminaba por la calle. Grande fue su sorpresa al revisarla y encontrar en el interior 1.740 reales (unos 338 dólares estadounidenses). Lejos de pensar en quedarse con el dinero, inició una campaña para ubicar al dueño. La historia se hizo viral en las redes sociales.

“Hola, encontré algo de dinero en un monedero muy pequeño, ¿es de alguien? No tiene documentos, pero como son más de 600 reales (116 dólares), ¡Podría ser el salario de alguien! Por favor, no intentes engañarme diciendo que es tuyo, sabiendo que no lo es. También necesito dinero, pero eso no justifica que nadie tome lo que no es suyo. Identificaré si es la persona, si dice la cantidad exacta, y lo que está escrito dentro”, escribió Jessica en Facebook.

Afortunadamente no tardaron en comunicarse con ella, y se trataba de el sobrino de la dueña del bolso, ya que era el dinero de su jubilación.

Halló al dueño del dinero

“Es lo mismo que querría que me hicieran a mí. Me imaginé a la persona desesperada, necesitando el dinero. La conciencia es clara. Hice lo correcto, gracias a Dios”, comentó la mujer a EPTV.

De este modo pudo devolvérselo sin ningún billete menos, por lo que se sintió muy agradecida por el gesto.

Síguenos en nuestras redes sociales: