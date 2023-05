Christian Bowers, que ahora tiene 24 años, tenía muchos amigos en la escuela secundaria, pero después de graduarse hace cinco años, le ha sido muy difícil encontrar buenos amigos. Christian tiene síndrome de Down y su madre, Donna Herter, dijo que la falta de amistades con las que compartir tiempo lo estaba deprimiendo. La historia de ambos se ha hecho viral en Facebook.

“[Estaba] constantemente preguntando dónde están sus amigos, por qué nadie quiere venir y pasar un tiempo con él”, dijo Herter, que vive cerca de Rochester, Minnesota, a CBS News. “Íbamos a Walmart o a la tienda y él invitaba a la mitad de la tienda a venir a casa con nosotros y jugar videojuegos con nosotros. Y, por supuesto, nadie lo haría. Y simplemente no entiende por qué”, explicó.

Herter no sabía a quién acudir. Entonces, ella publicó en Facebook. “Básicamente dije que estaba buscando a un hombre joven, de entre 20 y 28 años, local”, dijo. “Les dije que les pagaría $80 por dos horas para que básicamente pasaran el rato y jugaran videojuegos con él. Todo lo que realmente quiere es un amigo con quien hacer cosas de hombres”, añadió

El post viral en Facebook de la mamá buscaba un amigo para su hijo con síndrome de Down. (Foto: Facebook)

Herter es enfermera y trabaja en el turno de la noche. Compartió el post en Facebook alrededor de las 4 a.m., antes de terminar su jornada laboral. Y cuando despertó, tenía unos 5.000 comentarios.

“Me estaba volviendo loca. Me temblaban las manos, estaba sudando. Solo estaba buscando a algunos chicos locales, no quería invitar a todo el mundo a nuestra casa”, dijo. Estaba abrumada y pensó en eliminar la publicación, pero un amigo le dijo que primero mirara las respuestas.

Vio a padres que ofrecían sugerencias, a otros que se ofrecían como voluntarios para ayudar, y a algunos padres de niños con necesidades especiales que pedían consejo ellos mismos.

La amistad en personas con síndrome de Down

Las amistades son importantes para las personas que nacen con síndrome de Down, pero dejar la escuela y convertirse en adulto puede dificultar el mantenimiento de esas relaciones. Algunos adultos con síndrome de Down pueden enfrentar barreras, como no poder conducir para ver a sus amigos, según la Sociedad Nacional de Síndrome de Down, o NDSS.

Tener relaciones sociales es importante para la salud mental de todos, incluidos los que tienen síndrome de Down. Según un estudio de 2018 en Australia, los adultos jóvenes con síndrome de Down con al menos tres relaciones sociales a menudo mostraron una calidad de vida significativamente mejor, según una evaluación realizada por investigadores.

NDSS dice que es “de vital importancia” que los adultos con síndrome de Down planifiquen cómo socializarán una vez que terminen la escuela, y los clubes, el voluntariado o la educación superior son buenas opciones.

Hay muchas organizaciones que ayudan a las personas con síndrome de Down a encontrar oportunidades para socializar y trabajar.

Christian y sus amigos

Herter dijo que Christian asiste a eventos para personas con necesidades especiales, pero “anhela una amistad con alguien que sea neurotípico. No quiere pasar el rato solo con alguien con necesidades especiales”.

“Y nunca le he preguntado, pero supongo que porque lo hace sentir normal, solo por una o dos horas. ‘Oye, alguien que no tiene síndrome de Down quiere pasar el rato conmigo’”, dijo.

Después de entrevistar a algunos muchachos locales en Wentzville, Minnesota, Donna lo redujo a siete que ahora visitan a Christian una vez por semana en un horario rotativo.

James Hasting fue uno de los hombres que eligió. Vio la publicación porque un amigo lo etiquetó. “Cuando leí la publicación por primera vez, me rompió el corazón que ella sintiera que necesitaba pagarle a la gente para que fuera amiga de Christian”, dijo Hasting a CBS News.

Hasting dijo que trabaja con personas con discapacidades y es algo que le apasiona. Dijo que ha visitado a Christian tres veces hasta ahora y que por lo general juegan videojuegos o ven una película.

Donna Herter entrevistó a muchachos locales en Minnesota y encontró siete que ahora visitan a Christian en un horario rotativo. (Foto: Donna Herter)

“Christian me ha enseñado a mirar el mundo más allá de lo que vemos en la superficie”, dijo Hasting. “Porque aunque en la superficie podemos parecer diferentes, en el fondo todos tenemos similitudes y llevarnos bien debería ser fácil”, añadió.

Dijo que espera que esta historia les enseñe a otros que está bien ser diferente. “El hecho de que alguien sea diferente a lo que estás acostumbrado, no significa que no sea lo mismo en el fondo”.

La publicación de Herter también generó más oportunidades para Christian: personas de todo el país le envían regalos, lo invitaron a pasar el rato con los bomberos locales, fue nombrado alcalde honorario de la cercana Wentzville por el día y fue a jugar bolos con los marines locales.

“Todas las noches se va a la cama con una sonrisa en el rostro. Les cuenta a todos sobre sus nuevos amigos. Se emociona mucho al hablar sobre la vida ahora y lo que está haciendo”, dijo Herter. “Pero sigo pensando que lo que más le gusta es ese uno a uno. Solo ese tipo que viene”.

Herter espera inspirar a otros a entablar amistades, porque nunca se sabe cuánto significa para alguien. “Todo el mundo necesita un amigo”, dijo. “Lo pensé un día. Me senté allí y dije: ‘¿Qué pasa si no tengo amigos? ¿Qué pasa si literalmente no tengo una sola persona a quien llamar, hablar, pasar el rato o almorzar?’ Y hombre, realmente me golpeó pensar en eso, lo solitario que sería”.

“Sabiendo que hay tanta gente por ahí que quiere esa relación, o quiere un amigo, realmente espero que la gente se acerque a su comunidad y descubra dónde están esas personas, cómo comunicarse con ellos, cómo pasar el rato con ellos”, concluyó.