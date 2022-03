Una mujer de Godoy Cruz (Mendoza, Argentina) denunció ser víctima de violencia de género a través del cuaderno de comunicaciones de su hijo. En un acto desesperado, la madre le envió un mensaje a la profesora del menor, pidiendo que “mande a la policía” para que detengan a su pareja.

Según la agencia de noticias Télam, el niño ingresó al colegio, le entregó la libreta a su profesora y ella leyó el mensaje que la madre había dejado para ella.

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)”, escribió la víctima.

Foto: Canal 9 Televida Mendoza / Captura de pantalla

Ante el pedido, la docente contuvo al niño y alertó a las autoridades de la escuela, que activaron el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y realizaron la denuncia policial.

Una vez que se procedió legalmente, un equipo de agentes llegó al domicilio de la víctima y la encontraron encerrada en el baño.

Según información divulgada por fuentes policiales, y tras haber entrevistado a la víctima de maltrato, la madre del niño manifestó haber sufrido golpes, maltrato verbal y que “hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada”.

Según informa el medio Perfil, el agresor fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

¿Cómo actuar ante un caso de violencia de género?

Es importante tener en cuenta varias cosas a la hora de denunciar el maltrato por parte de una pareja, según señala la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.

Si sufres violencia de género:

Lo primero que tienes que hacer es asesorarte en una asociación de mujeres especializada, en un centro de atención a la mujer de tu localidad, en tu centro de servicios sociales o en tu centro de salud.

Si tienes que salir de casa, prepara antes: DNI, cartilla de la Seguridad Social, Libro de Familiar, libreta de ahorro o los datos de la cuenta corriente. Busca una persona de confianza a la cual puedas acudir en caso de urgencia (familiares, amigos/as, vecinos/as).

Si tienes hijos/as, llévalos contigo. Su seguridad es prioritaria.

Una vez asesorada, puedes interponer una denuncia y/o solicitar una orden de protección en un juzgado de violencia sobre la mujer, Centros de Emergencia Mujer (CEM), comisaría local o Policía Nacional.

Cuando detalles la violencia que has sufrido, cuenta todos los episodios de violencia que hayas vivido, cita a las personas que hayan sido testigos/as directos/as de la misma, identifica correctamente a tu agresor.

Siempre que haya lesiones acude a tu centro de salud para hacerte un examen médico y pide una copia del informe medico. Tienes que tener en cuenta que las lesiones pueden ser físicas o psicológicas. Recuerda siempre que tú no eres la culpable de la violencia, el único responsable es el agresor.