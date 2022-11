Padre exige a su hija que se remueva los tatuajes antes de mudarse de vuelta a casa

Un padre de familia de Estados Unidos sometió al escrutinio de los usuarios de Reddit uno de sus conflictos interpersonales del mundo real al preguntar si estaba equivocado o no tras exigirle a su atribulada hija de 19 años que se comprometa por escrito a removerse sus tatuajes faciales para mudarse de vuelta a su casa.

El autor de la historia, compartida en el subreddit r/AmItheAsshole, también conocido como AITA, contó que la joven perdió a su madre a una edad temprana y que ha venido lidiando con una adicción, por lo que se muestra preocupado que sus tatuajes podrían influenciar a sus dos hijas menores (14 y 10 años, respectivamente) o hacer que sea difícil empezar de nuevo.

“Mi hija tiene 19, tengo otras dos niñas en casa, 14 y 10. Su madre falleció (de una sobredosis) cuando ella tenía 2 años. Conocí a mi actual esposa cuando ella tenía 3. Mi hija empezó a actuar mal durante su primer año de secundaria, comenzó a consumir drogas. La enviamos a rehabilitación, probamos varias cosas para ayudarla”, relató.

“Un borrón y cuenta nueva” literal

La muchacha terminó yéndose de su casa en Atlanta al cumplir los 16 años y se mudó a Los Ángeles, al otro lado del país. Para no ahondar en más detalles, el hombre señaló que su hija vivió de forma desenfrenada por un tiempo hasta que la vida le dio un cheque de realidad. “Enmendó su camino, obtuvo su diploma de preparatoria, consiguió un trabajo y compartía apartamento”, agregó.

Sin embargo, después de perder su empleo, ella esperaba mudarse de vuelta a casa ya que no podía seguir costeando el vivir en Los Ángeles y retomó contacto con su madrastra, quien no dudó en apoyarla en su posible regreso; sin embargo, su padre quiere que le demuestre que está lista para cambiar su vida y le puso algunas condiciones.

“Durante los años que estuvo fuera se hizo TRES tatuajes faciales. Un símbolo om entre sus cejas, el 666 en el lado izquierdo de su rostro, y el 999 en el lado derecho. Si ella va a volver, quiero que acepte a removerse los tatuajes. Yo pagaré por eso. Ella puede quedarse aquí sin pagar renta y libre de responsabilidades hasta que descubra que quiera hacer”, acotó.

Las críticas no se hicieron esperar

El ultimátum al parecer no fue del agrado de su esposa, ya que cree que él está siendo un idiota porque deberían “recibirla con los brazos abiertos después de todo el trabajo que ella hizo de recomponer su vida siendo aún tan joven”. “Ella cree que deberíamos ir a terapia, abordar su trauma, etc. Creo que es una buena idea, pero también lo de quitarse los tatuajes”, añadió.

El motivo del padre de familia detrás de la exigencia es que no quiere que sus hijas menores crean que “estos tatuajes son aceptables”, ya que se encuentran en “una edad muy impresionable” y la muchacha de 14 años cree que su hermana mayor es “la persona más cool del mundo”, por lo que el comenzar con un borrón y cuenta nueva literal sería la mejor opción.

Asimismo, el hombre recalca que Atlanta no es como Los Ángeles ya que, si bien viven en la ciudad, la gente no estará dispuesta a contratar a alguien con tatuajes en el rostro. Los usuarios de Reddit no perdieron la oportunidad de opinar y se pusieron del lado de su esposa, declarándolo como un “idiota” por su propuesta que hará que su hija nuevamente se aleje de su lado.

