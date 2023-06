Una pareja de Iowa, Estados Unidos, perdió su hogar tras el paso de un devastador tornado; sin embargo, la vida le ha vuelto a sonreír a la familia Gordy pues, en lo que parece ser una sorpresa preparada por el destino, ellos resultaron ser los ganadores del premio mayor de Powerball de 2 millones de dólares.

“Estábamos en el proceso de construir una casa y quedó en suspenso durante algunos años, así que ahora esto lo acelerará”, dijo Tammy Gordy en conversación con la cadena KTVO. “¡Y va a entrar en mejores detalles! ¡Estoy hablando de un vestidor y un jacuzzi! ¡De eso estoy hablando!”.

La mujer, asistente dietética en un hospital local, reclamó su premio el lunes por la tarde en la sede de la Lotería de Iowa, en la ciudad de Clive.

La flamante ganadora de la lotería Powerball señaló que ella y Steve, su esposo, vivían en la ciudad de Agency en abril de 2001 cuando la comunidad del condado de Wapello se vio afectada por un potente tornado. Tras el hecho, la casa de la pareja quedó destruida.

“Nunca hemos sido personas materialistas, puedo decir eso”, agregó la mujer. “La familia era más importante para nosotros. Entonces, va a ser de esa manera. Solo vamos a poder hacer más cosas”.

Su reacción al descubrir que tenía el ticket ganador

La estadounidense recordó que se dio cuenta de que tenía el ticket ganador cuando usó la aplicación móvil de la Lotería de Iowa el domingo por la mañana para verificar algunos boletos que tenía en su bolso.

Grande fue su sorpresa al comprobar que uno de los ticket la había convertido en la ganadora del premio mayor de 2 millones de dólares.

“Me caí en mi silla”, aseguró. “¡No podía ver! ¡Había todos esos ceros! Yo estaba como, ‘Tal vez necesito mis anteojos’. Así que sí, gritamos”.

Steve Gordy, por su parte, dijo que no estaba seguro de qué pensar al principio por la reacción de su esposa. “Ella saltó y estaba diciendo bien, no en inglés, pero otras palabras que no podía entender. Y luego miré y había muchos ceros. Entonces no supimos qué era hasta que recuperamos nuestros sentidos”, declaró.

El boleto de Tammy acertó los primeros cinco números, pero falló el Powerball para ganar inicialmente un premio de $1 millón en el sorteo del sábado; sin embargo, ella había agregado la opción a su juego que multiplicó su ganancia a $2 millones.

¿Qué es Powerball?

Powerball es un juego de lotería estadounidense que se ofrece en 44 estados. Está coordinado por Multi-State Lottery Association (MUSL), una organización no lucrativa formada por un acuerdo entre las loterías de EEUU.

Los sorteos se celebran los miércoles y sábados a las 22:59 p. m. (horario del este de Norteamérica). Estos tienen lugar en el estado de Florida.

El 13 de enero de 2016, Powerball entregó el mayor bote de la historia de la lotería, de 1580 millones de dólares. Fue repartido entre 3 boletos ganadores, vendidos en California, Tennessee y Florida.