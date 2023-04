La música tiene un notable poder para cambiar con frecuencia la vida de las personas; puede trasladarnos a distintos escenarios o desencadenar recuerdos de personas concretas. El grupo de rock The Waterboys es el protagonista de la extraordinaria historia viral de Thomas Leeds.

A los 19 años, Thomas sufrió un accidente de tránsito que le hizo perder la memoria. Al cabo de diez años, ocurrió algo inesperado: al escuchar su canción favorita de la infancia, “The Whole of the Moon”, algunos de sus viejos recuerdos parecieron resurgir de repente. Este joven lo describió en una entrevista a la BBC.

“Fue lo más mágico que jamás ha existido. Estaba sentado en este extraño suelo azul y podía ver esta radio plateada. Luego, estaba en otro lugar y estaba sosteniendo la mano gigante de este hombre... y luego hubo otro recuerdo”, indicó. “Realmente cambió todo para mí”, contó emocionado el hombre luego de la serie de recuerdos.

Un momento crucial

Cuando Thomas Leeds tenía sólo 19 años y fue atropellado por un taxi en las calles del Reino Unido, su vida cambió para siempre. Creía que había tenido suerte de sufrir sólo una herida leve en la cabeza. Pero había ocurrido lo peor: había olvidado todo lo que había pasado antes de la tragedia.

El joven, que se estaba tomando un año sabático antes de matricularse en la universidad, salió de casa para ver a un amigo. Fue atropellado por un coche cuando cruzaba la calle a altas horas de la noche. Según Anthony, el padre de Thomas, los únicos signos visibles de daños fueron pequeños rasguños y magulladuras.

Pero en cuanto Thomas empezó a sentir los primeros síntomas -dolor de cabeza, dolor de espalda y náuseas- todo comenzó a empeorar. Tras ello, su familia lo llevó al hospital, donde una serie de pruebas confirmaron lo peor: un coágulo de sangre en el cerebro.

Tras varios años sobrellevando su enfermedad, que incluía ceguera facial -era incapaz de reconocer a nadie en un entorno extraño, ni siquiera a sus padres-, conoció a la que sería su futura esposa y con la que tendría dos hijas.

Volvió a la vida gracias a la música

Justo diez años después del accidente, el día en que Thomas cumplía 30 años, ocurrió algo extraordinario. El hombre supuestamente creció escuchando canciones de los 80 en su lista de reproducción. La noche de su fiesta se puso los auriculares y se fue a la cama. Cuando empezó a sonar Whole of the Moon, de The Waterboys, empezó a recordar ciertos acontecimientos de su pasado.

Recordó un árbol de Navidad que se elevaba sobre él. “Había una mujer de pie, y era joven, y estaba sonriendo, y no tenía el pelo gris. Era mi madre y yo era su pequeño. Y era real”, narró emotivamente.

La ciencia afirma que los recuerdos se componen de “paquetes de sustancias químicas” que trascienden los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Según el neurólogo Colin Shieff, basta con que circulen unas cuantas sustancias químicas de la memoria para empezar a ver una imagen algo más amplia. Eso inicia una reacción en cadena, que él convierte en visión.

Según los expertos, la situación de Thomas puede explicarse así: tras años de estancamiento, los paquetes químicos del cerebro del hombre interactuaron y le devolvieron la memoria. El hombre se esfuerza continuamente por ensayar actividades de su juventud, en un esfuerzo por recuperar hoy su memoria completa. En cualquier caso, la música tiene una cualidad mágica.