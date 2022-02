Si alguien te propusiera pagarte 1.800 dólares por alejarte de las redes sociales durante seis años, ¿Lo harías? ¿Podrías? Un joven de Estados Unidos lo hizo y ha relatado su experiencia. “Me pareció increíble. Pensé: ‘Ah ¿qué son 6 años?’”, indicó Sivert Klefsaas sobre el peculiar desafío.

En el 2016, Lorna Goldstrand Klefsaas retó a su hijo Sivert, de 12 años, a mantenerse alejado de las redes sociales hasta los 18 años. Si completaba el desafío, ella lo recompensaría con 1.800 dólares en su en su decimoctavo cumpleaños. El pasado 19 de febrero de 2022, Sivert reclamó su premio.

Lorna se inspiró en un singular reto que escuchó en la radio llamado “16 por 16″, en el que una madre daba a su hija 1.600 dólares al cumplir los 16 años si se mantenía lejos de las redes sociales, contó a CNN. Ella decidió subir la apuesta a dos años y 200 dólares más de premio.

Premia a su hijo con 1.800 dólares por estar 6 años sin ingresar a las redes sociales. (Facebook | Lorna Goldstrand)

¿Cómo le fue sin redes sociales?

Sivert contó que no fue muy difícil vivir sin las redes sociales, y que no pensó mucho en ello durante los seis años. A los 12 años, Sivert no usaba mucho las plataformas sociales. La única app que tenía antes del reto de su mamá era Snapchat, que eliminó de su celular un día después de descargarla.

“No diría que hubo un momento en el que pensé que estaba a punto de rendirme”, dijo. “A medida que avanzaba, era más una cuestión de orgullo”, agregó. También tuvo a sus amigos para estar al tanto de las últimas tendencias. “Conseguí evitarme todo el drama innecesario que había allí”, añadió.

Lorna dijo que nunca tuvo que comprobar si se había descargado alguna aplicación a escondidas. “Es tan competitivo que era más bien para demostrar un punto”, dijo. También significó que tenía más tiempo para concentrarse en la escuela y en los deportes que practica con frecuencia, contó Sivert.