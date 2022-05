El juicio que sostienen Johnny Depp y Amber Heard ya va por su cuarta semana y en las redes sociales los usuarios revivieron un episodio ocurrido en el 2015, cuando el actor estadounidense aún estaba casado. Caracterizado como el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, fue a visitar a pacientes diagnosticados con cáncer en un hospital y un niño le hizo la pregunta, “¿Qué le pasó a tu dedo”? Conoce la historia detrás de ese video que se hizo viral.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados entre el año 2015 y 2016. Durante ese tiempo ambos actores vivieron una relación tormentosa que, a la larga, desencadenó en un juicio por difamación.

Dos años después del fallido matrimonio, Heard escribió un artículo en el The Washington Post donde se describía como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, según resalta CNN. El actor de Piratas del Caribe, por su parte, demandó a la mujer de 36 años por US$50 millones y ella realizó una contrademanda de US$100 millones contra su exmarido.

Antes de su divorcio, en el año 2015, la pareja se encontraba en Australia y fue allí donde tuvieron su última gran pelea, precisa la BBC. La actriz recordó, durante una conversación telefónica con Depp, que él le tiró un celular a su cara, mientras que el estadounidense alegó que ella le arrojó una botella de vodka de vidrio, lo que ocasionó un corte en la parte superior de uno de sus dedos, según VC, que consultó su testimonio en el juicio.

Johnny Depp afirmó en juicio por difamación que su exesposa Amber Heard le arrojó una botella que ocasionó un corte en uno de sus dedos. (Foto: Evelyn Hockstein / POOL / AFP)

“¿Qué le pasó a tu dedo”?

En medio del juicio que se ha hecho viral, los usuarios de las redes sociales recordaron un episodio en el año 2015, precisamente poco después de la última pelea que sostuvieron ambos actores. Caracterizado como el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, Johnny Depp, había acudido a un hospital de Australia, para visitar a niños diagnosticados con cáncer.

Un niño interrogó a Depp sobre su dedo: “¿Qué le pasó a tu dedo?”, le dice.

El actor, sin dejar de interpretar a su querido personaje, le respondió: “¿Mi dedo? Me lastimé mucho”. “Me lo comí. Me lo mordí. Me moría de hambre. Me moría de hambre. Me mordí el dedo. ¡Me lo comí! La punta. Solo un poco. La uña no se veía bien”, dijo a modo de broma.

El clip fue recordado en TikTok por el usuario kes.io y, en dos semanas, ya tiene más de 4 millones de reproducciones. Los usuarios de la red social resaltaron el buen gesto del estadounidense de 58 años.

“Tuvo toda una experiencia traumática y le restó importancia al niño y lo hizo gracioso, que Dios lo bendiga”, escribió un usuario. “Esto es desgarrador”, comentó otro seguidor.