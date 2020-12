VIRAL | A los 73 años, la jubilada brasilera Edicleia de Arruda Zanini se volvió tendencia en Twitter cuando finalmente logró cumplir su sueño de joven. El 25 de noviembre, su nombre quedó en segundo lugar en la lista de la prueba de ingreso de la Universidad Federal de Santa María (UFSM). Ahora es considerada un ejemplo de que nunca es tarde para cumplir los sueños.

Y es que Edicleia, incluso tuvo que primero superar un cáncer que pospuso su examen de ingreso a la universidad. Ya que un año después de acabar la escuela secundaria, cuando pensaba tomar el examen de ingreso a la educación superior, le fue descubierto un linfoma , lo que la obligó a postergar su preparación para tratar el cáncer. El que venció, luego de un tratamiento que duró cerca de tres años.

“Siempre quise hacerlo, pero no hubo oportunidad. Tuve que terminar la secundaria en 2014, luego enfrenté el cáncer, lo que me hizo posponer un poco más el sueño. Desde el año pasado hasta aquí, mejoré y tomé el examen de ingreso sin pretensiones. Quería hacerlo, pero no esperaba aprobar e ingresar a la universidad”, dijo Edicleia de Arruda Zanini, según informó el medio Tribuna de Jundiaí.

Luego de compartir la alegría de ingresar a la universidad con su familia, una de las nietas de Edicleia, la fotógrafa Alice Siqueira, publicó la alegría de su abuela al recibir la noticia. Sin imaginar que hasta la fecha, la publicación en Twitter que se ha vuelto viral tiene más de 121.000 me gusta y 14.000 retuits.

“La publicación no fue algo pensado, sino espontáneo. Solo era para compartirlo con mis amigos, no imaginaba las repercusiones. Estamos en un momento con tanta negatividad y pensé que les gustaría. Posteriormente se me acercó mucha gente y me dijo que sirvió de inspiración para las madres o abuelos que estaban haciendo EJA”, señaló al respecto su nieta, Alice.

Ahora, Edicleia tiene muchas ganas de iniciar el curso de letras en la universidad e incluso se compró una laptop para acompañar las clases a distancia debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Notícias boas demais para não serem compartilhadas: minha avó com 73 anos que fez apenas o ensino fundamental quando criança pra conseguir trabalhar e ajudar a família, terminou os estudos através do EJA em 2013 e hoje é bixo da federal em 2º lugar 🥳 💓 💞💖😍 pic.twitter.com/30iZdOXHau — lice in wonderland (@alicesiqeira) November 27, 2020

