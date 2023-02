“Nunca es demasiado tarde”, reza el lema. Pero cuando llegas a determinada edad da pereza o faltan ganas para empezar algo de nuevo. Este no es el caso de Violet Edwards, una abuela de 96 años de Estados Unidos que acaba de graduarse de la universidad. Su historia de superación es viral en las redes sociales.

La historia de nonagenaria es inspiradora, porque a pesar de que tuvo que dejar los estudios en 1980, hace más de 40 años, los retomó y finalmente consiguió su tan anhelado título.

Esta abuela había iniciado sus clases en el College of New Rochelle, en el estado de Nueva York, pero se vio obligada a dejarlos en aquel momento y no pudo volver a estudiar hasta ahora. En ese momento era más importante pagar los gastos de su hija, que incluía los estudios de ella.

Dejó sus estudios por su hija

Su hija finalmente estudió la carrera de Medicina, se formó como una buena profesional e incluso pudo darle trabajo a su madre en su propio consultorio. Ahora, a esta edad, Edwards decidió retomar la universidad porque ya contaba con el tiempo y los recursos.

Tuvo que ser trasladada a otro centro de estudios ya que el instituto en el que estudió años atrás había desparecido. Primero tuvo que empezar con clases en línea, algo que no fue nada fácil para ella porque debía luchar contra un cáncer de mama en paralelo.

Afortunadamente pudo vencer a la enfermedad y también alzar su diploma. Según Local 10, Edwards emigró desde Jamaica a Estados Unidos en el año 1973, por lo cual recibió un reconocimiento por parte del Consulado General de su país natal, debido a su buen desempeño académico.

El video viral de la noticia

Síguenos en nuestras redes sociales: