Llegó el segundo mes del año y con él las preguntas de millones de personas que buscan saber cómo les irá los siguientes días. Si tú también quieres conocer qué te deparan los astros, no te preocupes que aquí te damos las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, quien además dio a conocer los números mágicos de cada signo zodiacal.

Cabe señalar que el horóscopo, en astrología, es un método de predicción no demostrada basados que se basa en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento.

Los inicios de cada mes interesan a todos, pues buscan saber lo que le tiene preparado su horóscopo (Foto: Freepik)

LOS NÚMEROS MÁGICOS DE CADA SIGNO ZODIACAL Y QUÉ LES ESPERA EN FEBRERO

A continuación, los números mágicos de cada signo del horóscopo y lo que les depara en febrero. Es preciso mencionar que la recopilación la hizo La Opinión.

ARIES

Aries, la carta de la Estrella te pide que sigas irradiando tu luz, por lo que te insta a no permitir que nadie la apague. Es momento de enfocarte en tus proyectos, pues se te presentarán grandes oportunidades, incluso viajes laborales; asimismo, ten en cuenta que para febrero, tu día favorable es el miércoles.

En el tema amoroso, si estás soltero, Capricornio y Géminis son muy compatibles a ti, pero si eres casado debes cuidar tus celos. En cuanto a tu salud, cuida tu espalda y tu cuello.

Tus números mágicos son 15 y 17, mientras que tus colores de la suerte son azul y blanco, precisó Vidente.

TAURO

Tauro, la carta del Mundo te indica que vas a crecer en diversos aspectos, así que explora muchas áreas que te harán desarrollarte, no sólo en tu entorno laboral, también formación profesional. En febrero, el lunes es tu mejor día.

Respecto al aspecto sentimental, si estás soltero, ten en cuenta que tus signos compatibles son Virgo y Libra, y si eres casado piensa en formar una familia. En cuanto a tu salud cuídala mucho, practicando ejercicios.

Tus números mágicos son 5 y 27, mientras que tus colores de la suerte son azul y verde.

GÉMINIS

Géminis, la carta del Sol sugiere que te deshagas de todo lo negativo y tomes la energía positiva para que crezcas profesional y laboralmente, pues se te abrirán muchas puertas. Pero ten cuidado con tu carácter, ya que debes controlar tus impulsos y evitar conflictos. En febrero, tu mejor día es martes.

En el amor, llegarán signos compatibles para que disfrutes, ellos son Acuario, Libra y Aries. En cuanto a tu salud, cuida tu espalda y estómago.

Tus números mágicos son 1 y 9, mientras que tus colores de la suerte son verde y amarillo.

CÁNCER

Cáncer, la carta del Carruaje te pide que analices tus proyectos y afrontes con calma las presiones laborales. También es momento de avanzar en tu carrera. De otro lado, paga tus deudas y organiza tu economía. En febrero, tu mejor día de la semana es miércoles.

En el plano sentimental, deja de lado tus celos y desconfianza. Respecto a tu salud, cuídate de dolores óseos.

Tus números mágicos son 10 y 14, mientras que tus colores de la suerte son blanco y rojo.

Algunos signos zodiacales serán más favorecidos en febrero (Foto: Freepik)

LEO

Leo, la carta del Loco indica “un tiempo de crecimiento mental y madurez”. Por tanto, para avanzar en tus objetivos, deberás aprovechar la energía positiva, algo que te hará crecer profesional y laboralmente. Organiza tus finanzas y si tienes deudas, págalas. En febrero, tu mejor día de la semana es lunes.

En el amor, se te recomienda ser fiel y evitar dramas innecesarios. En cuanto a tu salud, cuídala y mantente saludable con ejercicios y buena alimentación.

Tus números mágicos son 4 y 25, mientras que tus colores de la suerte son blanco y naranja.

VIRGO

Virgo, la carta del Juicio te insta a resolver situaciones legales. De otro lado, prepárate para crecer económicamente, invierte en un negocio y atenta con la gente que se acerca a ti. Asimismo, no descuides el tema profesional y sigue preparándote. En febrero, tu mejor día de la semana es el martes.

En el aspecto sentimental, busca estabilidad. Respecto a tu salud cuídate de dolores de intestino y estómago, además vigila la salud de tus padres.

Tus números mágicos son 6 y 23, mientras que tus colores de la suerte son naranja y amarillo.

LIBRA

Libra, la carta de la Torre sugiere que busques estabilidad; por tanto, no le temas a los cambios, solamente organízate en el trabajo. Asimismo, no descuides tu desarrollo profesional y estudia más. Viaja para despejar tu mente, pero antes no olvides pagar tus deudas.

En el amor, tranquilo que tu felicidad llegará en el momento indicado. En el tema de salud, cuídate de problemas en rodillas y huesos.

Tus números mágicos son 3 y 21, mientras que tus colores de la suerte son verde y blanco.

ESCORPIO

Escorpio, la carta del Mago sugiere que construyas tu propio futuro, por lo que debes buscar nuevas oportunidades laborales. Cuidado, no comentes nada en el trabajo sin que te lo pidan. De otro lado, coge toda la buena vibra para avanzar. En febrero, tu mejor día de la semana es lunes.

En el amor, no te metas en relaciones prohibidas, por lo que debes fijar tu mirada en la persona correcta que te dé estabilidad. En cuanto a tu salud, toma decisiones importantes para que no pongas en riesgo tu integridad.

Tus números mágicos son 20 y 28, mientras que tus colores de la suerte son rojo y verde.

Los astros preparan los que a cada signo le espera en febrero (Foto: Freepik)

SAGITARIO

Sagitario, la carta de la Rueda de la Fortuna te da a entender que este mes crecerás profesionalmente, además de que se te presentarán buenas oportunidades económicas. Para ello, analiza tu pasado y haz cambios para avanzar en todos los aspectos de tu vida. En febrero, tu mejor día de la semana es martes.

En el tema sentimental, busca relaciones que sean compatibles contigo, no te desesperes. Respecto a tu salud, cuídate de dolores en el cuello y la cabeza.

Tus números mágicos son 7 y 30, mientras que tus colores de la suerte son rojo y blanco.

CAPRICORNIO

Capricornio, la carta de la Templanza te indica que debes tomar decisiones con calma, paso a paso. No desaproveches las oportunidades que se te presentarán en el plano profesional, pues tendrás cambios favorables, así que disfruta de lo bueno que llega a ti. En febrero, tu mejor día de la semana es miércoles.

En el amor, busca estabilidad en las personas correctas, sobre todo que sean compatibles contigo. En el tema de salud, no lo descuides.

Tus números mágicos son 22 y 31, mientras que tus colores de la suerte son naranja y rojo.

ACUARIO

Acuario, la carta del Emperador te indica que crecerás profesionalmente y que llegarán cambios radicales a tu vida. Tus finanzas serán favorecidas. No descuides tu desarrollo, por lo que te recomiendan tomar cursos de relaciones públicas. En febrero, tu mejor día de la semana es el jueves.

En el aspecto sentimental, aclara tus sentimientos hacia esa persona, quizá te convenga más su amistad. En cuanto a tu salud, cuida tus riñones.

Tus números mágicos son 12 y 29, mientras que tus colores de la suerte son naranja y blanco.

PISCIS

Piscis, la carta del As de Oros muestra que habrá cambios radicales en tu vida y que tus finanzas se verán favorecidas. Es momento de buscar estabilidad personal y laboral, incluso piensa en mudarte y estudiar materias nuevas. En febrero, tu mejor día de la semana es miércoles.

En el amor, debes aclarar conflictos del pasado y, si tienes responsabilidad, busca el perdón de esa persona. En cuanto a tu salud, hazte chequeos médicos.

Tus números mágicos son 11 y 24, mientras que tus colores de la suerte son rojo y verde.