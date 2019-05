Estos fueron los 10 temas más escuchados de la semana en Apple Music

► Yanet García muestra cómo mantiene su contorneada figura y deja boquiabiertos a usuarios

► Gato 'conversa' con un cuervo en un video que se ha vuelto viral en un santiamén

¿Apple Music es una de tus aplicaciones favoritas? Si tu respuesta es positiva, entonces te invitamos a que revises esta nota que te dirá qué canciones fueron las más escuchadas de la semana en diversos países.





ARGENTINA



1.- “Otro trago” - Sech con Darell



2.- “La cobra” - j mena



3.- “Tal vez” - Paulo Londra



4.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



5.- “Con altura” - Rosalía y J Balvin con El Guincho



6.- “Pa mí (remix)” - Dalex, Rafa Pabön y Khea con Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez



7.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

8.- “I Don’t Care” - Ed Sheehan y Justin Bieber



9.- “Sólo pienso en ti” - Paulo Londra con De La Ghetto y Justin Quiles



10.- “Tumbando el club (remix)” - Neo Pistéa con C.R.O, Obiewanshot, Ysy A, Cazzu, Khea, Lucho SSJ, Coqeéin Montana, Marcianos Crew & Duki

CHILE



1.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



2.- “Otro trago” - Sech con Darell



3.- “Verte ir” - DJ Luian, Mambo Kingz y Anuel AA con Nicky Jam, Darell y Brytiago



4.- “Qué más pues (remix)” - Sech, Justin Quiles y Maluma con Nicky Jam, Farruko, Dalex & Lenny Tavárez



5.- “Fingías” - Paloma Mami

6.- “Baila baila baila” - Ozuna con Daddy Yankee



7.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



8.- “Tal vez” - Paulo Londra



9.- “Pa mí (remix)” - Dalex, Rafa Pabön y Khea con Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez



10.- “Con altura” - Rosalía y J Balvin con El Guincho

COLOMBIA



1.- “Otro trago” - Sech con Darell



2.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



3.- “Cuaderno” - Dalex, Nicky Jam y Justin Quiles con Sech, Lenny Tavárez, Feid y Rafa Pabön



4.- “Qué más pues (remix)” - Sech, Justin Quiles y Maluma con Nicky Jam, Farruko, Dalex & Lenny Tavárez



5.- “Verte ir” - DJ Luian, Mambo Kingz y Anuel AA con Nicky Jam, Darell y Brytiago

6.- “Destino” - Greeicy y Nacho



7.- “Pa mí (remix)” - Dalex, Rafa Pabön y Khea con Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez



8.- “La boca” - Mau y Ricky, y Camilo



9.- “Te robaré” - Nicky Jam y Ozuna



10.- “Si se da” - Mike Towers y Farruko

ESPAÑA



1.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



2.- “Otro trago” - Sech con Darell



3.- “Con altura” - Rosalía y J Balvin con El Guincho



4.- “Verte ir” - DJ Luian, Mambo Kingz y Anuel AA con Nicky Jam, Darell y Brytiago



5.- “I Don’t Care” - Ed Sheehan y Justin Bieber

6.- “Contando lunares” - Don Patricio con Cruz Cafuné



7.- “La playa” - Mike Towers



8.- “Cristina” - Maffio, Justin Quiles y Nacho con Shelow Shaq



9.- “Delincuente” - Farruko, Anuel AA y Kendo Kaponi



10.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

ESTADOS UNIDOS (pop latino)



1.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



2.- “Déjale saber” - Maluma



3.- “La Lá” - Mike Bahía y Ovy On The Drums



4.- “Celosa” - Chyno Miranda y Farruko



5.- “Involucrado” - Andy Rivera y Farina



6.- “Ahora me llamó” - D’Andy

7.- “Vacilar” - Wapea



8.- “Love with a Quality” - Karol G con Damian “Jr. Gong” Marley



9.- “La boca” - Mau y Ricky, y Camilo



10.- “En guerra” - Sebastián Yatra y Camilo Echeverry

MÉXICO



1.- “Otro trago” - Sech con Darell



2.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



3.- “Tal vez” - Paulo Londra



4.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



5.- “HP” - Maluma



6.- “bad guy” - Billie Eilish

7.- “Con altura” - Rosalía y J Balvin con El Guincho



8.- “I Don’t Care” - Ed Sheehan y Justin Bieber



9.- “Te vi” - Piso 21 con Micro TDH



10.- “Pa mí (remix)” - Dalex, Rafa Pabön y Khea con Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez

VENEZUELA



1.- “Otro trago” - Sech con Darell



2.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny



3.- “Cuaderno” - Dalex, Nicky Jam y Justin Quiles con Sech, Lenny Tavárez, Feid y Rafa Pabön



4.- “Verte ir” - DJ Luian, Mambo Kingz y Anuel AA con Nicky Jam, Darell y Brytiago



5.- “Te robaré” - Nicky Jam y Ozuna



6.- “Destino” - Greeicy y Nacho

7.- “Si se da” - Mike Towers y Farruko



8.- “Baila baila baila (remix)” - Ozuna con Daddy Yankee, J Balvin, Farruko & Anuel AA



9.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



10.- “bad guy” - Billie Eilish