10 canciones de los Backstreet Boys que todo adolescente de los años 90 quiere escuchar en Viña del Mar

Puede que los Backstreet Boys tengan más de 25 años de existencia en la escena musical como agrupación; sin embargo, el pasar del tiempo no ha hecho que su popularidad entre los adolescentes de los años 90 disminuya si quiera un poco, como prueba la asombrosa interpretación en coro que se hizo viral.

Esto quedó comprobado hace algunas semanas, cuando el famoso quinteto estadounidense volvió a liderar la lista Billboard 200 después de casi 20 años. ¿El motivo? El lanzamiento de DNA, su más reciente producción discográfica que les permitió ubicarse en lo más alto de la más importante lista de venta de álbumes de Estados Unidos (EE.UU.) que es, a la postre, la más influyente del mundo.

Pero, ¿qué es lo que hizo que los Backstreet Boys se conviertan en la boy band preferida por millones de adolescentes de los años 90? Hay quienes dicen que se debe a su talento inigualable pues, antes de ser un grupo, los integrantes ya eran artistas.

Por otra parte, hay quienes señalan que la razón de su éxito radica en que entre ellos existe una auténtica unión ya que, de hecho, Kevin y Brian son primos, Nick y Brian son amigos inseparables, Howie D y AJ son amigos desde antes y, en conjunto, han sabido transmitir ese lazo hacia sus fans.

Lo cierto es que su próxima y muy esperada presentación en el Festival Viña del Mar 2019, en Chile, ha acaparado las portadas de los principales medios de espectáculos. Se espera que el quinteto complazca a los asistentes con sus más reconocidos temas que marcaron la década de los 90.

Será la segunda vez que los Backstreet Boys se presentan en el reconocido evento. La primera vez fue en 1998, en pleno apogeo. Ahora, regresan para interpretar sus temas más recordados y seguramente varios de DNA, su nuevo álbum.

A continuación, una lista con 10 de las más recordadas canciones de los Backstreet Boys que seguramente retumbarán el imponente escenario de la Quinta Vergara.

As Long As You Love Me

Quit Playing Games

I'll Never Break Your Heart

Get Down

Shape Of My Heart

We've Got It Goin' On

Larger Than Life

Show Me The Meaning Of Being Lonely

Everybody