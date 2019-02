Libros más vendidos de la semana: Murakami, Houellebecq y Katzenbach compiten por la cima

Las listas de libros más vendidos registraron esta semana pocas novedades y en sus puestos más destacados se mantienen nombres como Haruki Murakami, Michel Houellebecq y John Katzenbach.



En las estanterías de no ficción esta semana entra al número uno en España el libro del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "Manual de resistencia".

ALEMANIA

Ficción



1.- "Die ewigen Toten" - Simon Beckett (Wunderlich)



2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)



3.- "Das Licht" - T.C. Boyle (Hanser)



4.- "Serotonin" - Michel Houellebecq (DuMont)



No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)



2.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta)



3.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann)



4.- "Ran an das Fett" - Anne Fleck (Wunderlich)



Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:



1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece)



2.- "La muerte del comendador - Libro 2" -e Haruki Murakami (Tusquets)



3.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama)



4.- "Los crímenes de Alicia" - Guillermo Martinez (Destino)



No ficción:



1.- "La final de nuestras vidas" - Andres Burgo (Planeta)



2.- "Filosofía en 11 frases" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)



3.- "La sociedad cómplice" - José Luis Espert (Sudamericana)



4.- "Teoria King Kong" - Virginie Despentes (Literatura Random House)



Fuente: Yebbt-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:



1.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).



2.- "Prisioneiros da Mente" - Augusto Cury (HarperCollins Brasil).



3.- "Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente- Onde dorme o amor. Livro 2" - Igor Pires, Gabriela Barreira, Letícia Nazareth, Maria Luiza Moreira (Globo)



4.- "Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente" - Igor Pires, Gabriela Barreira (Globo)



No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



2.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).



3.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).



4.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:



1.- "Las noches todas" - Tomás González - (Planeta)



2.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo - (Planeta)



3.- "La muerte del comendador (Libro 1)" - Haruki Murakami - (Planeta)



4.- "La sed del ojo" - Pablo Montoya - (Penguin Random House)



No ficción:



1.- "Revelaciones al final de una guerra" - Humberto de la Calla - (Penguin Random House)



2. - "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House)



3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)



4. - "21 lecciones para el siglo XXI" -Yuval Noah - (Penguin Random House)



Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:



1.- "La cocinera de Castamar" - Fernando J. Muñez (Planeta)



2.- "Una prueba de amor" - Megan Maxwell (Planeta)



3.- "El año de los delfines" - Sarah Lark (Ediciones B)



4.- "Toda la verdad de mis mentiras" - Elisabet Benavent (Suma)



No ficción:



1.- "Manual de resistencia" - Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Península)



2.- "Diccionario de las cosas que no supe explicarte" - Risto Mejide (Espasa)



3.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa)



4.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)



Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons)



2.- "Norse Mithology" - Neil Gaiman (W. W. Norton & Company)



3.- "The Silent Patient" - Alex Michaelides (Celadon Books)



4.- "A Killer's Mind" - Mike Omer (Thomas & Mercer)



No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)



2.- "Educated" - Tara Westover (Random House)



3.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)



4.- "The Threat" - Andrew G. McCabe (St. Martin's Press)



Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:



1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion)



2.- "L'art de perdre" - Alice Zeniter (J'ai Lu)



3.- "Sur les chemins noirs" - Sylvain Tesson (Gallimard)



4.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)



No ficción:



1.- "À nous la liberté" - Christophe André; Alexandre Jollien; Matthieu Ricard



2.- "Madame la Présidente" - Ava Djamshidi et Nathalie Schuck (Plon)



3.- "Histoire de ta bêtise" - François Bégaudeau (Pauvert)



4.- "Le Président des ultra-riches" - Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (Zones)



Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:



1.- "Rien ne va plus", Antonio Manzini (Sellerio)



2.- "Sono io Amleto", Achille Lauro (Rizzoli)



3.- "Oltre l'inverno", Isabel Allende (Feltrinelli)



4.- "L'assassinio del Commendatore. Libro secondo Metafore che si trasformano", Haruki Murakami (Einaudi)



No ficción:



1.- "#valespo", Valerio Mazzei y Sespo (Mondadori)



2.- "Non mi avete fatto niente", Fabrizio Corona (Mondadori)



3.- "Fatto in casa da Benedetta", Benedetta Rossi (Mondadori)



4.- "Profumo di lievito e sfoglia", Luca Montersino (Italian Gourmet)



Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:



1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)



2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Alex Hirsch (Planeta)



3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé)



4.- "Pedro Páramo" - Juan Rulfo (Editorial RM)



No ficción



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)



2.- "Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes" - Ben Brooks (Aguilar)



3.- "Mis pastelitos" - Gris Verduzco (Altea)



4.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza y Janés)



Fuente: Librería Gandhi



PORTUGAL

Ficción



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)



2.- "À Primeira Vista" - Danielle Steel (Bertrand Editora)



3.- "Sangue e Fogo" - George R.R. Martin (Saída de Emergência)



4.- "Astérix - O Segredo da Poção Mágica" - Olivier Gay (Edições Asa)



No ficción:



1.- "Sem Filtro" - Bruno de Carvalho y Luis Aguilar



2.- "O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz" - Jeremy Dronfield (Editorial Planeta)



3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)



4.- "Factfulness" - Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund y Ola Rosling (Temas e Debates)



Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:



1.- "I Owe You One" - Sophie Kinsella (Bantam Press)



2.- "The Sting" - Kimberley Chambers (HarperCollins)



3.- "The Familiars" - Stacey Halls (Zaffre)



4.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber)



No ficción



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)



2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)



3.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press)



4.- "The Age of Surveillance Capitalism" - Shoshana Zuboff (Profile)



Fuente: The Sunday Times