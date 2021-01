Spotify | Durante el complicado y angustiante 2020 se lanzaron cientos de canciones de todos los géneros. En el caso del rock, varias de dichas piezas lograron calar en el gusto popular a una velocidad increíblemente rápida.

Sí, ello ocurrió porque hubo temas muy superiores a otros. ¿Cuáles fueron?

Esta pregunta es completamente subjetiva. No obstante, podemos tomar como punto de partida la lista de las 25 mejores canciones de rock de 2020 que Billboard lanzó hace poco.

Si bajas un poco más, las verás. Al final de este artículo encontrarás un enlace de Spotify para que las escuches todas. De nada.

25. Harry Styles, “Golden”

24. Pop Evil, “Work”

23. Nothing, “Say Less”

22. Porridge Radio, “7 Seconds”

21. Claire Rosinkranz, “Backyard Boy”

20. Bob Mould, “American Crisis”

19. Deftones, “Ohms”

18. Maggie Lindemann, “Scissorhands”

17. Wallows, “OK”

16. Bleachers feat. Bruce Springsteen, “Chinatown”

15. girl in red, “Rue”

14. Pale Waves, “Change”

13. All Time Low feat. blackbear, “Monsters”

12. Dogleg, “Fox”

11. Haim, “The Steps”

10. KennyHoopla, “How Will I Rest If I’m Buried By a Highway”

9. Elvis Costello, “No Flag”

8. Soccer Mommy, “Circle the Drain”

7. Yves Tumor, “Gospel For a New Century”

6. The 1975, “Me & You Together Song”

5. The Strokes, “Ode to the Mets”

4. Phoebe Bridgers, “Kyoto”

3. 24kGoldn feat. iann dior, “Mood”

2. beabadoobee, “Care”

1. Machine Gun Kelly, “Bloody Valentine”

ESCÚCHALAS TODAS AQUÍ >>> https://open.spotify.com/playlist/1TTfFyKlbMwQrG7JTJGMvo?si=cz1iSDVHTQ-1ObBFNslbuw

