Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más populares del espectáculo internacional. Aunque tiene una gran cantidad de fans que siguen el día a día de su romance, también tienen haters que cuestionan su relación y la califican como “tóxica”. Pese a los comentarios, la pareja nos regala con frecuencia varias muestras de su amor en las redes sociales.

El primer acercamiento de la pareja fue a través de twitter, donde intercambiaron mensajes que terminaron por acercarlos lo suficiente como para convertirse en una de las parejas más sonadas de la industria musical.

Camilo y Evaluna se comprometieron en julio del 2018. (Foto: Camilo/ Instagram)

Después de una relación de más de tres años, el intérprete de ‘Tutu’ y la hija de Ricardo Montaner se casaron el pasado 8 de febrero en una ceremonia privada en Miami, rodeado de familiares y amigos.

Uno de los temas más comentados entorno a esta popular pareja es sobre la sexualidad de Evaluna Montaner , quien decidió llegar virgen al matrimonio y confesó que la tarea no le fue fácil ni para ella ni para su hoy esposo, Camilo Echeverry ¿Por qué tomó esta decisión? Ella misma lo reveló.

¿POR QUÉ EVALUNA MONTANER DECIDIÓ LLEGAR VIRGEN AL MATRIMONIO?

Evaluna Montaner contó que la idea de llegar virgen al matrimonio la conectó de una manera muy especial con su religión y reconoció que se sentía agradecida de no haber escuchado a quienes le decían que era una “mala idea” porque para ella fue una especie de catarsis.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, dijo la intérprete en una charla para el podcast “Se regalan dudas”.

“No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual”, agregó.

Camilo y Evaluna comparten su relación abiertamente en redes sociales (Foto: Camilo/ Instagram)

Sobre Camilo Echeverry , la joven contó que su pareja la apoyó en la decisión, aunque él “tuvo que sufrir” durante los años que tuvieron de noviazgo “fue el mejor hombre del mundo”.

“En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. ¡Tan bello, pobrecito, tuvo que sufrir!”, agregó.

Además, Evaluna señaló que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, “porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”.

El creador de “Tutu” y la hija de Ricardo Montaner contrajeron matrimonio este 8 de febrero (Foto: Camilo/ Instagram)

