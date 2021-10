“El Chavo del 8″ es una de las series de televisión más aclamadas en América Latina y el mundo entero. Bajo la dirección de Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños, el programa unió a millones de familias desde su estreno el 26 de febrero de 1973 hasta el 7 de enero de 1980.

El éxito de la producción mexicana fue tanto que paralelamente se produjeron otros grandes proyectos como “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”, donde también participó gran parte del elenco como los actores Edgar Vivar, Florinda Meza y Maria Antonieta de las Nieves.

Debido a la popularidad de las series creadas por Gómez Bolaños, el comediante y productor fue entrevistado por diversos programas aztecas y de todo el mundo. Es así como la famosa conductora Maribel Guardia logró conversar con él y producto de ese encuentro surgió una fotografía que está recorriendo las redes sociales. Conoce en las siguientes líneas de qué se trata.

El programa de ‘Chespirito’ es un fenómeno mundial (Foto: Televisa)

MARIBEL GUARDIA Y CHESPIRITO

La costarricense sorprendió a sus millones de seguidores al publicar el pasado 1 de septiembre una foto donde se le ve vestida como el personaje de ‘Doña Florinda’, al lado de Roberto Gómez Bolaños. En la instantánea los artistas posan sonrientes y cercanos, por los que algunos cibernautas insinuaron que quizá habrían tenido una relación más allá de la profesional; sin embargo, esto quedó aclarado en la descripción de la publicación.

“Con el inolvidable Roberto Gómez Bolaños #chespirito #chavodel8 #chapulincolorado En una entrevista que tuve la suerte de hacerle, un hombre muy inteligente y caballeroso, sus personajes van a permanecer por siempre en nuestros corazones”, señaló la presentadora en su cuenta de Instagram.

¿QUÉ HABILIDADADES O PODERES TENÍA “EL CHAPULÍN COLORADO”?

Desde el inicio de este programa el superhéroe siempre se caracterizó por tener una presentación clásica donde demostraba cuáles son sus principales características.

“Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado”.

Sin embargo, se debe recordar que, desde la perspectiva de Roberto Gómez Bolaños, El Chapulín Colorado era una antítesis de los grandes cómics de superhéroes mundialmente conocidos.

Aunque “El Chapulín Colorado” tuvo gran acogida, llegando a convertirse en uno de los programas cómicos más importantes de América Latina, la serie llegó a su fin después de siete temporadas (Foto: Televisa)

“Héroe el chapulín colorado, y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todos poderosos, no pueden tener miedo. El chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc., y consiente de esas deficiencias se enfrenta al problema, es un héroe, y pierde, otra característica de los héroes, y los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan”, dijo en una oportunidad.

Este personaje de vestimenta roja y amarilla con dos antenitas de vinil tenía poderes como poder teletransportarse de un lugar a otro; respirar en el espacio sin ayuda de cascos o balones de oxígeno; se podía reducir de tamaño; volar, saltar grandes distancias, entre otros.