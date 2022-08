La participante del programa “La gran Estrella”, Yadira Sosa, denunció haber sido víctima de bullynig (hostigamiento) en el bus del popular programa y, la conductora, Gisela Valcárcel, se disculpó con ella.

Durante el programa emitido este sábado en América, la joven cantante narró los vejámenes que sufrió y recordó, entre lágrimas, que cuando era niña también sufrió un maltrato similar en su colegio.

“Todos me atacaron con el tema de Indira. En el bus hubo un conflicto, muchos compañeros me dijeron un montón de cosas y yo me he sentido muy mal, porque yo he sufrido bullying desde muy pequeña”, aseveró.

“Siempre rogaba por no ir al colegio, era el lugar más horrible que podía existir. Me encerraban en el baño, me cortaron el pelo. Cuando me pasan estas cosas siento que no sé qué voy a hacer, siento que no existe la amistad”, añadió.

Luego de esto, la presentadora del programa se disculpó con la participante y envió un mensaje a la audiencia pidiendo que no permita ni promueva este tipo de hostigamiento hacia otras personas, en especial contra aquellos que tienen otra orientación sexual.

