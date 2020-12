Mario Irivarren y Vania Bludau atraviesan un buen momento sentimental tras hacer pública su relación. Ambos no dejan de expresar su amor mediante redes sociales.

Sin embargo, no solo ambos se encuentran felices por su relación, la madre del participante de “Esto es guerra”, Marcela León, afirmó sentirse feliz con la pareja de su hijo.

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella y es una chica emprendedora y trabajadora”, señaló León en una entrevista a “Estás en todas”.

“Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, agregó.

Del mismo modo, la madre de Irivarren manifestó su sorpresa cuando le contaron que su hijo y Vania comparten Tiktoks de manera constante. También afirmó saber que ambos pasaran juntos Año Nuevo en Miami.

