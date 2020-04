LeBron James es, con diferencia, la máxima figura de la NBA en la actualidad. Esto lo ha llevado a una disputa, sin querer, con el multicampeón de los Chicago Bulls, Michael Jordan, por el número uno en la historia del baloncesto.

Las comparaciones son odiosas. Sin embargo, en el mundo del deporte es cada vez más común y el baloncesto no es ajeno a ello.

¿Michael Jordan o LeBron James?

Son muchas las razones para pensar en LeBron como una amenaza real del primer lugar de las consideraciones históricas en el baloncesto.

Fue capaz de levantar a un equipo perdedor como los Cleveland Cavaliers, tras su regreso con anillo de Miami, donde se coronó en esa fantástica final ante de los Spurs en 2013, junto a Wade, Bosh, Allen y compañía.

En 2016, contra unos Warriors imparables, que llegaban de batir el récord de los Bulls de Jordan en temporada regular (73-9), y con un 3-1 abajo en las finales de aquel año, LeBron y sus ‘Cavs’ hicieron algo nunca antes visto.

Se quedaron con el anillo tras remontar la serie con un 4-3 en campo de los Warriors, algo que difícilmente sea igualado o superado.

LeBron es un jugador de equipo

Con los años, el nacido en Akron ha desarrollado una faceta asistidora que Jordan no tuvo, por ejemplo. Mucho se ha comentado que a la figura emblemática de los Bulls lo caracterizaba su gran capacidad anotadora, pero que no era del todo un asistidor.

Lo contrario pasa con James que tiene un promedio de asistencias superior a 7 en su carrera, y en la presente temporada con los Lakers arriba de las 10.

Además de también ser un gran anotador, con sus imparables penetraciones en la pintura y gran tiro desde el perímetro, su presencia física le otorga gran versatilidad para jugar en muchas posiciones. Ver a LeBron defendiendo a un ala pivote o pivote no sorprende a nadie.

James juega en el campo como un joven en su ‘prime’. Los entrenadores resaltan que lo pueden ubicar en cualquier lugar del campo y la eficiencia es la misma. Si es más completo que Jordan, tal vez sí.

La vigencia del ‘Rey’

LeBron James, pese a sus casi 36 años, se mantiene en lo más alto en las consideraciones de los expertos y entendidos del deporte. Sus promedios son de una auténtica superestrella. Incluso muchos de ellos afirman que está en el mejor momento de su carrera.

Semana a semana demuestra que ese rótulo de ‘The King’ no fue regalado y que en ningún momento fue un sobrevalorado en el deporte.

Antes de la cuarentena obligada por la pandemia de la Covid-19, James estaba peleando pal a palmo contra Giannis Antetokounmpo por el MVP de la temporada regular, con unos Lakers en el número 1 del salvaje oeste.

Conclusiones

Muchos entrenadores, deportistas y fanáticos consideran a Jordan como el 1 en todo sentido y afirman que nadie le podrá hacer ni sombra.

En la otra vereda tenemos a quienes consideran que LeBron ha llevado este deporte a otro nivel y que sus promedios, juego y vigencia pese a sus 35 años lo convierten en el más grande de todos los tiempos.

Siempre he considerado que el rótulo de ‘El más grande’ puede ser subjetivo y muchas veces responde a gustos, preferencias y formas de involucrarte con un deporte y sus protagonistas.

Como ocurre en el fútbol con Maradona y Messi, por citar una comparación de dos deportistas que ganaron diferentes torneos y tuvieron carreras distintas.

Lo más sensato llegó por parte de los protagonistas

LeBron James: "Llevo este número (23) por Mike (Jordan). Creo que me enamoré de este deporte por él. Cuando tú ves a Jordan jugar es casi como ver a Dios. No creo que pueda ser como él. Lo más grande que he hecho es ser yo. No tengo que anotar para causar impacto.

Michael Jordan: "Jugamos en etapas diferentes. (LeBron) es un jugador increíble. De los mejores jugadores del mundo, sino el mejor. Sé que la tendencia natural es comparar eras con eras y así seguirá siendo. Soy aficionado. Me encanta verlo jugar. Él ha dejado su impronta y lo seguirá haciendo en lo sucesivo. En cuanto a las comparaciones, es una manera de medir, no le doy importancia.

Este artículo no busca enfrentar a nadie. Solo repasamos algunos de los puntos que sitúan a James en la élite del baloncesto.

Son dos de los más grandes deportistas de la historia. Pertenecen a distintas generaciones. Existe respeto y admiración mutua. Por tal motivo, caer en las comparaciones solo alimenta una discusión que en muchos casos se vuelve tóxica.

