Profesora utiliza el meme del gato para motivar a sus alumnos en un examen

El famoso meme del gato en la mesa y la mujer que le grita está rompiendo todos los esquemas y cada día se hace más viral, pero ya no solamente en las redes sociales sino en cualquier actividad cotidiana. En Facebook se compartió una imagen que está causando sensación entre miles de cibernautas por una insólita razón.

Y es que en Argentina, exactamente en un colegio de Jujuy, una docente no dudó en utilizar el meme viral para motivar a sus alumnos durante una prueba de inglés. La foto de la hoja del examen se hizo viral en Facebook y otras plataformas sociales.

La profesora del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il imprimió la imagen del gato y la mujer que le grita en la parte inferior de la hoja del examen.

“Me dijiste que el examen iba a ser fácil”, dice el texto colocado arriba de la foto de la mujer, mientras que el gato, “el profe” en esta ocasión, contesta que será así “para el que estudió”.

Los alumnos reaccionaron con agrado al ver el meme en su prueba y más de uno se entusiasmó al momento de contestar cada una de las preguntas planteadas en la misma.

El examen de inglés con el meme del gato | Foto: Facebook / Diario El Tribuno Foto: Facebook / Diario El Tribuno

¿Cómo nació el meme del gato?

Según la página Know Your Meme, esta imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato), y está conformada por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, además de una foto de un gato blanco de aspecto confundido sentado detrás de un plato de comida.





El meme se hizo popular en las redes sociales a mediados de junio de 2019 y luego el gato fue identificado como Smudge the Cat.





Mira algunos memes del gato:

A continuación te mostramos algunos de los más divertidos memes del gato y la mujer que se han compartido hasta ahora en las diferentes redes sociales:

Los memes del gato no paran de salir en las redes sociales | Foto: Captura de Facebook Foto: Captura de Facebook

Usuarios de redes sociales no dejan de compartir el popular meme del gato y la mujer que le grita o reclama | Captura de imagen / Facebook Captura de imagen / Facebook

Los fanáticos del fútbol también se sumaron a la ola de los memes del gato | Captura de imagen / Facebook Captura de imagen / Facebook

Los ingeniosos memes del gato y la mujer están causando sensación en las redes sociales | Captura de imagen / Facebook Captura de imagen / Facebook

¿Quién es la mujer que aparece en el meme?

Se trata de la actriz estadounidense Taylor Armstrong. La imagen utilizada en el meme es una captura de pantalla que un diario británico hizo de un episodio de la segunda temporada de la exitosa serie The Real Housewives of Beverly Hills, en 2011.

En la imagen se aprecia a Taylor gritando y señalando a alguien, mientras que su compañera de roles, Kyle Richards, intenta calmarla dándole un abrazo.