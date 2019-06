[EN VIVO] Partidos de hoy, viernes 21 de junio 2019, Copa América, Copa de Oro y Copa Bicentenario

SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO ONLINE | Partidos de hoy viernes 21 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, ayer se jugó un partido interesante entre Uruguay y Japón que empataron 2 a 2 y hoy se juega el otro partidos del Grupo C de la Copa América 2019, Chile el último campeón de América que viene de ganar 4-1 a Japón se enfrentará a Ecuador que viene de ser goleado por 4-o a mano de Uruguay y a la par en Centroamérica tenemos dos importantes encuentros de la Copa de Oro 2019 que se juega en centroamérica, tenemos el Salvador vs. Jamaica y Honduras vs. Curazao por la fase de grupos. Así también en nuestro fútbol local hoy inicia la Copa Bicentenario con el partido entre Cienciano vs. Real Garcilaso. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los partidos de hoy en vivo y en directo.

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 20 de junio de 2019:

▶ POR LA COPA AMÉRICA 2019

● SEGUIR Chile vs. Ecuador EN VIVO: conoce AQUÍ los canales por país para VER EN DIRECTO la Copa América 2019



Chile se enfrentará con Ecuador por el Grupo C de la Copa América 2019. El duelo se jugará en el Arena Fonte Nova de Salvador. Entérate cómo ver el partido de fútbol en vivo.



Ecuador vs. Chile EN DIRECTO vía DirecTV Sports: en el Arena Fonte Nova por Copa América 2019. (Foto: Twitter)

POR LA COPA DE ORO 2019

● El Salvador vs. Jamaica EN VIVO EN DIRECTO vía Telemundo: desde el BBVA Stadium de Houston por Copa Oro 2019



El Salvador vs. Jamaica EN VIVO ONLINE este viernes por Copa Oro 2019 desde el BBVA Stadium de Houston, Texas.



El Salvador vs. Jamaica EN VIVO vía Telemundo: por Copa Oro 2019 desde el BBVA Stadium de Houston. (Foto: Twitter)

● Honduras vs. Curazao EN VIVO EN DIRECTO vía Sky HD y Telesistema: desde Texas por la Copa Oro 2019



Honduras vs. Curazao EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la fecha 2 del grupo C de la Copa Oro 2019 desde el BBVA Compass Stadium de Houston (Texas).



Honduras vs. Curazao EN VIVO vía Sky HD y Telesistema: desde Texas por la Copa Oro 2019. (Foto: Twitter)

POR LA COPA BICENTENARIO

● Cienciano vs. Real Garcilaso EN VIVO vía Gol Perú: HOY chocan por la Copa Bicentenario 2019



Cienciano vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE el partido por la primera fecha del grupo G de la Copa Bicentenario 2019 en el estadio Garcilaso de la Vega.



Cienciano vs. Real Garcilaso se miden por la Copa Bicentenario. (Foto: GEC)

● HOY Sport Huancayo vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE por primera fecha de la Copa Bicentenario



Hoy Sport Huancayo y Deportivo Municipal estrenarán el Grupo F de la Copa Bicentenario este viernes a partir de las 20:00 horas.

