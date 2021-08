Los cócteles con whisky son los preferidos por muchos a la hora de brindar en casa, disfrutar de una buena tarde entre amigos, con familia o al lado de alguien especial. Si es de los que gusta de las opciones más dulces, hay diversas propuestas que serán de su agrado, como es el Honey Lemonade.

Luis Castro, Brand Ambassador de Jack Daniel’s, comparte su deliciosa receta que podrás preparar con ingredientes sencillos y fáciles de encontrar.

Ingredientes:

2 oz de Jack Daniel’s Honey

1 oz de zumo de Limón

3 oz de agua con gas

0.50 de jarabe de goma

Preparación:

En un vaso largo colocar cubos de hielo hasta llegar a su tope para luego servir el whisky, limón y jarabe de goma. Remover los ingredientes, luego colocar el agua con gas para completar y mover suavemente. Para finalizar, decorar con dos rodajas pequeñas de limón.

El Honey Lemonade está elaborado con el Jack Daniel’s Tennessee Honey, una combinación del clásico Old No. 7 con un licor a base de miel de abeja, en el que se resaltan sus notas de vainilla y caramelo y que se elabora en la destilería más antigua de Estados Unidos. Según el portal de gastronomía ‘Food For Net’, es considerado uno de los mejores destilados de miel en el mundo, que destaca por su expresión suave y dulce sabor convirtiéndolo en uno de los destilados favoritos de muchos.