La ruptura de una relación puede dejar hondas heridas en muchas personas y, aunque pasen los años, estas no se disipan. Este puede ser un auténtico problema si terminaste una relación y quieres rehacer su vida, sobre todo a pocos días del Día de San Valentín. Conoce cuáles son las señales a tomar en cuenta para que tomes precauciones.

Las relaciones amorosas pueden terminar, a veces más temprano que tarde, por diversas razones. Puede deberse a ataques continuos de celos, infidelidades, rutinas, entre otros factores.

La decisión siempre afecta a uno de los dos y, aunque pasen los meses, los sentimientos no se disipan. Si tú tomaste la decisión de terminar la relación, seguramente has tenido que enfrentarte a mensajes y llamadas de tu ex para que reescriban su historia. Estas no son las únicas señales a tener en cuenta, así que pon atención a lo que recomiendan especialistas.

Las 5 señales que delatan que tu expareja no te ha superado

Si eres una persona que está completamente segura de su decisión, no hay vuelta atrás y aléjalo de tu vida para que nadie salga dañado. En cambio, si sientes que aún hay sentimientos, puedes pensártelo bien. En cualquiera de los casos, ten presente estas cinco señales que te compartimos para saber si tu expareja no te ha superado.

Busca acercarse a ti. Debido a que no ha superado la relación y cree que volverá contigo, es común que te escriba a tus redes sociales o te llame a tu número. En casos aún más extremos, visitarán tu casa, centro de estudios o tu centro de labores, por lo que debes ser tajante con las respuestas y tomar tus precauciones. Conserva fotos y regalos. Las personas que aún están enamoradas suelen conservar las fotos en las que aparece con sus exparejas, ya sea en sus redes sociales o en las galerías de imágenes de sus celulares. Puedes comprobarlo visitando sus redes sociales. Otro signo muy común es que conservan los regalos que sus exparejas les regalos, con la esperanza de que algún día volverán. Las indirectas en redes sociales. Una persona que sigue enamorada u obsesionada estará pendiente de las redes sociales de sus exparejas. Si aún tiene acceso a dejar un “me gusta” o comentario es probable que lo haga. En ese sentido, se recomienda bloquear su cuenta. Recuerda cosas del pasado. Durante las conversaciones que tienen, las persona que aún están enamoradas aprovecharán para recordar los mejores momentos del pasado, sobre todo en fechas especiales como aniversarios, cumpleaños, etc. Sabotea tus nuevas relaciones. Si empezaste a salir con alguien o ya tienes una nueva relación, las exparejas que se caracterizan por ser intensas buscarán sabotear los romances. No solo enviará mensajes sugerentes o amenazas a tu nuevo enamorado(a), sino que se aparecerán en sus salidas.

