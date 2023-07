Barcelona vs Estudiantes de La Plata en vivo se enfrentarán este martes 11 de julio a las 7:00 p.m. (hora ecuatoriana) / 9:00 p.m. (hora argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador, por el repechaje para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano quedó en tercer lugar en su grupo de la Copa Libertadores y el conjunto argentino en segundo lugar en su grupo de la Sudamericana. Los ‘Canarios’ llegan a este partido con la presión de no haber cumplido las expectativas en la temporada y no contar con dos de sus principales jugadores por lesiones. Por su parte, los ‘Pincharratas’ buscan mantener su condición de invicto y se destaca por su orden y armonía en el juego. Consulta aquí los horarios, canales de TV y streaming del esperado enfrentamiento.

El Barcelona Sporting Club buscará aprovechar esta oportunidad para continuar en un torneo internacional después de no lograr avanzar en la Copa CONMEBOL Libertadores. Aunque ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado, cuenta con jugadores clave como el portero Burrai y los atacantes Damián Díaz y Francisco Fydriszewski. El Club Estudiantes de la Plata, por su parte, ha tenido un buen desempeño en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana, manteniéndose invicto y con una destacada labor colectiva. Aunque no depende de un goleador específico, jugadores como Mauro Boselli, Guido Carrillo, Leonardo Godoy, Eros Mancuso y Benjamín Roliheiser han contribuido con goles importantes.

El equipo barcelonista buscará hacer valer su condición de local, mientras que el ‘Pincha’ intentará mantener su buen momento. El arbitraje del encuentro estará a cargo del uruguayo Gustavo Tejera, con asistencia del VAR a cargo del chileno Ángelo Hermosilla. Ambos equipos darán lo mejor de sí para asegurar su paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Link streaming para ver, Barcelona vs Estudiantes en vivo

ESPN tendrá la transmisión para disfrutar la semifinal entre Barcelona vs. Estudiantes en vivo y en directo por los playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana desde Guayaquil, Ecuador; y el duelo lo podrás seguir desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Puedes acceder a los siguientes links de la cadena internacional, así como las opciones de streaming disponibles.

Barcelona vs Estudiantes: horarios del partido

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

Barcelona vs Estudiantes: ¿Qué canal transmite el partido?

País Canal Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, Star+ Colombia Star+, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, Star+, DIRECTV Sports App Argentina DIRECTV Sports App, ESPN Argentina, Star+ Uruguay Star+, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, Star+ Brasil NOW NET e Claro, ESPN4, Star+ Venezuela Star+, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App Bolivia Star+ Paraguay Star+ Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

