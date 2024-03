¿Quién crees que clasifique a cuartos de final, Bayern o Lazio? Este martes 5 de marzo desde las 15:00 horas (ET) más de setenta y cinco mil espectadores serán testigos desde el Allianz Arena qué equipo continuará en carrera y quién se despedirá tempranamente de la UEFA Champions League 2023/2024. Sé que este tipo de definiciones no te lo vas a querer perder, es por eso que te daré todas las herramientas necesarias para seguir la cobertura completa, ya sea por canales de televisión o señal streaming desde tu tablet, iPhone o Android. Los italianos sueñan con sus primeros cuartos de final luego de vencer 1-0 al Bayern Munich en la ida con un tanto de penal de su estrella Ciro Immobile. Un dato importante que debes saber es que los bávaros no han perdido un partido en casa desde la temporada 2020/21 (diez victorias y tres empates) y ha llegado al menos a los cuartos de final en diez de las últimas once campañas. ¿Qué sucederá hoy?