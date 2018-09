Cómo combinar bolsos estampados para lograr un gran look de primavera Los estampados, en especial de flores, son un must en nuestro armario de primavera pues van a llenar de color y alegría el look diario

Guarda los bolsos negros y marrones y dale la bienvenida a modelos más coloridos y con bonitos estampados esta primavera. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)