Debido al aumento de casos de coronavirus en el mundo, diversos países han adoptado medidas urgentes para frenar el contagio, como el caso de Perú donde se ha vuelto a dictar una una inmovilización social obligatoria (cuarentena). Ahora que se estará en casa se puede aprovechar el tiempo para realizar reparaciones pendientes y que harán más llevaderos los días de verano.

1. Tapar agujeros de la pared

Si quieres que tu pared se vuelva a ver lisa, con buen aspecto y sin esos molestos huecos que dejaron las chinchetas o clavos donde se colgaron cuadros anteriormente, hay trucos caseros que puedes poner en práctica. Lo más básico es una masilla, preparar la mezcla, aplicar en el agujero, alisar y esperar que seque por completo. Luego pasarle una fina capa de pintura del mismo color de la pared. Otra opción es disimular el agujero colgando un cuadro o poster usando algún tipo de adhesivo para no volver a usar clavos.

2. Adiós a la humedad de paredes

La filtración interna de cañerías o la propia humedad hacen que las paredes de ambientes como el baño o la cocina no luzcan perfectas. Para repararlo lo primero es localizar y definir el área que se busca corregir, para limpiar y retirar el material afectado. Luego, curarlo con un impermeabilizante, añadir un relleno como un mortero de rápido secado, empastar con una pasta blanca lista para usar para superficies en interior y exterior y, finalmente, pintar. La solución para combatir la humedad dependerá de la fuente que lo origina ya que existen soluciones diferentes para combatirla, según explican los expertos de Sika Perú.

3. Naturaleza en casa

Una buena manera de darle otro aire al hogar es integrar la naturaleza como parte de nuestro ambiente. Marco Antonio Angulo, arquitecto del proyecto El Rosario de Inmobiliaria Desarrolladora explica que es una tendencia para este 2021 y se puede lograr usando maderas recuperadas, plantas colgantes, muros verdes e instalaciones vegetales que marcarán la pauta. Esto también aporta un diseño sostenible para jardines, balcones y terrazas para acceder al aire libre por más que se esté dentro de casa.

4. Pinta tus muebles de madera

Si lo que deseas es renovar los muebles de la terraza o jardín, no hay nada como el barniz que tú mismo puedes aplicar. Los especialistas de Rust-Oleum recomiendan el Poliuretano Exterior de Varathane para la madera y para aplicarlo hay que limpiar la superficie con un trapo, lijar en el mismo sentido de la veta con papel lija de grano 120. Después, repetir el proceso con otro de grano 150 y para el acabado final uno de grano 180 o 220. Luego, limpiar el polvo con un paño. Poner el protector en capas finas y uniformes con ayuda de una brocha, en el mismo sentido de la veta de la madera. Un consejo es mantener alejadas las burbujas y para eso no hay que agitar el envase y en caso se haya hecho, esperar de 10 a 15 minutos antes de barnizar un mueble o puerta, no mover la brocha rápido y que esta sea de cerdas sintéticas.

5. Quitar manchas de óxido

La aparición y acumulación de óxido es uno de los problemas más frecuentes en el hogar. Si están en el suelo puedes usar ácido oxálico y espolvorear en la zona afectada y luego pasar un trapo humedecido en agua caliente. Otro truco es espolvoreando bicarbonato sódico y dejarlo actuar por unos minutos, luego pulir la superficie con una mezcla de 2 tazas de agua y 4 cucharadas de bicarbonato. Poner la mezcla e ir lavando el trapo que se pasará hasta retirar todo el óxido. El vinagre de manzana y sal también son aliados. En un vaso poner el líquido y agregar 3 o 4 cucharadas de sal, esa mezcla irá en la zona manchada hasta que desaparezca.