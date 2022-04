El robo de los teléfonos celulares están a la orden del día. De manera cotidiana vemos como ocurren hasta los más violentos arrebatos de estos aparatos, lo cuales debemos denunciar y comunicar ante la empresa operadora para que bloquee la línea.¿Sabes cómo hacerlo y cómo verificar que se haga efectivo?

En marzo 2022, se registró un promedio diario de 4,529 reportes por sustracción (robo o hurto), así como 731 por pérdida de equipos celulares, indica Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) con base a la información de las empresas teleoperadora. Esto en 189 equipos por hora y 3 por minuto. O sea, cada 20 segundos roban un celular en el país, según las denuncias.

El usuario reporte de inmediato a su empresa operadora la pérdida o robo para que sea bloqueado y se suspenda la línea para evitar que sea utilizada por extraños, que pueden cometer otros ilícitos y, además, realizar consumos o suplantar tu identidad. Una vez pides el bloqueo, debes verificar que este se haya hecho, indica Osiptel. ¿Sabes cómo hacerlo?

¿QUÉ DEBO HACER SI ME ROBAN EL CELULAR?

Si te roban el celular, este es el procedimiento inmediato, según explica Osiptel:

Comunícate con tu operador para reportar el hecho y para que bloqueen tu línea y el equipo. Te deben entregar el código de dicho reporte, como constancia, y el código IMEI del celular que procederá a bloquear, omitiendo los cuatro últimos dígitos.

El operador enviará el código IMEI a una lista negra del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Si tienes banca móvil, comunícate con tu banco.

Acércate a denunciar el hecho en la comisaría correspondiente.

¿QUÉ ES UN IMEI?

Es un código de quince (15) dígitos pregrabados en el equipo móvil, que lo identifica y diferencia de manera única a nivel mundial.

¿CÓMO PUEDO SABER SI LA EMPRESA REGISTRÓ MI CELULAR COMO ROBADO?

Para verificar si el IMEI de un celular (serie de 15 dígitos que identifica al equipo) se encuentra registrado como robado, perdido o si ha sido desbloqueado al haberse recuperado, el Osiptel tiene el servicio en línea Checa tu IMEI, que permite:

Hacer seguimiento de los reportes efectuados a las empresas operadoras por robos y pérdidas de celulares.

Págia permite consultar el estado de tu código IMEI de tu celular (Foto: Osiptel)

¿QUÉ PASA SI LA EMPRESA NO BLOQUEÓ MI CELULAR ROBADO?

La directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, Tatiana Piccini, indicó que el bloqueo de equipos móviles es un derecho de todo abonado o usuario de los servicios de telecomunicaciones. sin embargo, ¿qué sucede si la empresa no bloquea el aparto?

La funcionaria indicó que si la empresa operadora no realiza el bloqueo, deberá asumir el costo de los consumos que se efectúen desde el momento en que se haya efectuado el reporte respectivo. Por eso, añade, es importante que el usuario guarde su código de bloqueo.

En caso, si pasadas las 24 horas de comunicar lo sucedido a la operadora, el IMEI del celular no figura en esta base de datos, el usuario puede escribir a reportaimei@osiptel.gob.pe o completar el formulario visible en el servicio en línea.

¿CÓMO PUEDO CONOCER MI CÓDIGO IMEI?

Existen dos tipos de IMEI: físico y lógico. Ambos siempre deben coincidir para que un equipo celular sea considerado como legítimo y cuyo funcionamiento sea licito.

El IMEI lógico es el pregrabado electrónicamente por el fabricante en el sistema (software) del equipo celular y se obtiene marcando en el teléfono *#06# ó en ajustes del equipo celular.

El IMEI físico está grabado o inscrito en alguna parte o pieza física del equipo celular (por ejemplo: bandeja para la inserción de la tarjeta SIM, parte trasera inferior, etc.) y en el empaque del equipo y/o en los documentos de su adquisición.

¿QUÉ PASA SI UNA PERSONA COMPRA CELULARES ROBADOS?

La persona que compra celulares robados será detenida por receptación, que es un delito con penas que van de dos a cuatro años, indicó la División de Emergencias (Diveme). La Policía invoca a la ciudadanía a no comprar estos equipos, que muchas veces han costado la vida de una persona o graves daños a su salud, además de perjudicarlos de otras formas. Recuerda, que si no hubiese personas que compren estos equipos, no habría tantos violentos robos que no discriminan edad ni condiciones.