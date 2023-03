Peso pesado Jon Jones vs. Ciryl Gane (C) 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso mosca femenino Valentina Shevchenko (C) vs. Alexa Grasso 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso wélter Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso ligero Mateusz Gamrot vs. Jalin Turner 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso medio Bo Nickal vs. Jamie Pickett 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso gallo Cody Garbrandt vs. Trevin Jones 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso medio Derek Brunson vs. Dricus du Plessis 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso mosca femenino Viviane Araújo vs. Amanda Ribas 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso medio Julian Marquez vs. Marc-André Barriault 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP

Peso wélter Ian Garry vs. Song Kenan 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP

Peso gallo Cameron Saaiman vs. Leomana Martinez 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP

Peso paja femenino Jessica Penne vs. Tabatha Ricci 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP

Peso gallo Da’Mon Blackshear vs. Farid Basharat 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP