¿Cuánto costará Apple TV+ y cuándo llegará a cada país del mundo?

Apple TV+, la nueva plataforma streaming que competirá con Netflix y Amazon Prime Video, fue anunciada en marzo de 2019, y durante su presentación en el Teatro Steve Jobs en el campus Apple Park se presentaron algunas series originales como Amazing Stories, The Morning Show, Little America, Little Voices, Dickinson y Defending Jacob.

Se trata de un servicio de transmisión por suscripción que contará con un catálogo exclusivo de las series y películas originales de la compañía. Al igual que otras plataformas de video bajo demanda no tendrá anuncios.

A diferencia de Netflix que publica una temporada completa Apple TV+ solo estrenará los tres primeros episodios de un show y luego un capítulo por semana. Aunque en algunos casos si compartirán una serie completa.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE APPLE TV+?

Durante la presentación de sus nuevos iPhone y Apple Watch, el martes 10 de septiembre, en su sede de Cupertino (California) también anunciaron que Apple TV+ llegará al mercado de manera global el próximo viernes 1 de noviembre.

Según explicó Tim Cook, CEO de la compañía, en el Apple Special Event, Apple TV+ estará disponible en más de 100 países desde el inicio.

La compañía aseguró que sus originales estarán disponibles en 4K, HDR y Dolby Vision y la mayoría de los títulos también ofrecen sonido Dolby Atmos, además, serán subtitulados o doblados en casi 40 idiomas, incluidos subtítulos para personas con discapacidad auditiva, mientras que las series y películas de Apple TV Plus también estarán disponibles con descripciones de audio en ocho idiomas.

¿CUÁNTO COSTARÁ APPLE TV+?

Apple TV+ tendrá un costo mensual de US$ 4,99 y formará parte de la función de intercambio familiar de Apple, es decir, el usuario principal y hasta cinco miembros de la familia podrán compartir un plan.

Tim Cook también reveló que quienes compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch o Mac desde el 10 de septiembre recibirán un año de suscripción gratuita. Esta oferta se aplica tanto a los modelos nuevos como a los renovados sin discriminar el canal de ventas.



Precio de Apple TV+ en Estados Unidos: 4, 99 dólares al mes

Precio de Apple TV+ en España: 4,99 euros al mes

Precio de Apple TV+ en México: 69 pesos al mes

Precio de Apple TV+ en Canadá: 5.99 dólares canadienses pesos al mes

Precio de Apple TV+ en Reino Unido: £ 4.99 al mes

Precio de Apple TV+ en Australia: $ 7.99 al mes

Precio de Apple TV+ en India: 99 INR por mes

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizarán 'The Morning Show', serie de Apple TV+ (Foto: AFP)

¿EN DÓNDE SE PODRÁ VER APPLE TV+?

Obviamente, Apple TV Plus estará disponible en todos los disipativos Apple, aunque también lo estará en algunos dispositivos de la competencia como Smart TV Samsung, en Roku, dispositivos Fire TV de Amazon y televisores inteligentes de Sony, LG y Vizio.



Asimismo, los suscriptores también podrán ver Apple TV Plus a través de la web en “tv.apple.com”. Esto último también servirá para las personas que adquieran la app Apple TV+, pero no cuenten con teléfonos de la compañía.