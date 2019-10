Apple TV+, la nueva plataforma streaming que competirá con Netflix y Amazon Prime Video, fue anunciada en marzo de 2019, y durante su presentación en el Teatro Steve Jobs en el campus Apple Park se presentaron algunas series originales como Amazing Stories, The Morning Show, Little America, Little Voices, Dickinson y Defending Jacob.

Se trata de un servicio de transmisión por suscripción que contará con un catálogo exclusivo de las series y películas originales de la compañía. Al igual que otras plataformas de video bajo demanda no tendrá anuncios.

A diferencia de Netflix que publica una temporada completa Apple TV+ solo estrenará los tres primeros episodios de un show y luego un capítulo por semana. Aunque en algunos casos si compartirán una serie completa.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE APPLE TV+?

Durante la presentación de sus nuevos iPhone y Apple Watch, el martes 10 de septiembre, en su sede de Cupertino (California) también anunciaron que Apple TV+ llegará al mercado de manera global el próximo viernes 1 de noviembre.

Según explicó Tim Cook, CEO de la compañía, en el Apple Special Event, Apple TV+ estará disponible en más de 100 países desde el inicio.

La compañía aseguró que sus originales estarán disponibles en 4K, HDR y Dolby Vision y la mayoría de los títulos también ofrecen sonido Dolby Atmos, además, serán subtitulados o doblados en casi 40 idiomas, incluidos subtítulos para personas con discapacidad auditiva, mientras que las series y películas de Apple TV Plus también estarán disponibles con descripciones de audio en ocho idiomas.

¿CUÁNTO COSTARÁ APPLE TV+?

Apple TV+ tendrá un costo mensual de US$ 4,99 y formará parte de la función de intercambio familiar de Apple, es decir, el usuario principal y hasta cinco miembros de la familia podrán compartir un plan.

Tim Cook también reveló que quienes compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch o Mac desde el 10 de septiembre recibirán un año de suscripción gratuita. Esta oferta se aplica tanto a los modelos nuevos como a los renovados sin discriminar el canal de ventas.



Precio de Apple TV+ en Estados Unidos: 4, 99 dólares al mes

Precio de Apple TV+ en España: 4,99 euros al mes

Precio de Apple TV+ en México: 69 pesos al mes

Precio de Apple TV+ en Canadá: 5.99 dólares canadienses pesos al mes

Precio de Apple TV+ en Reino Unido: £ 4.99 al mes

Precio de Apple TV+ en Australia: $ 7.99 al mes

Precio de Apple TV+ en India: 99 INR por mes

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizarán 'The Morning Show', serie de Apple TV+ (Foto: AFP)

Además, Apple TV+ tendrá una prueba gratis de 7 días.

¿EN DÓNDE SE PODRÁ VER APPLE TV+?

Obviamente, Apple TV Plus estará disponible en todos los disipativos Apple, aunque también lo estará en algunos dispositivos de la competencia como Smart TV Samsung, en Roku, dispositivos Fire TV de Amazon y televisores inteligentes de Sony, LG y Vizio.



Asimismo, los suscriptores también podrán ver Apple TV Plus a través de la web en “tv.apple.com”. Esto último también servirá para las personas que adquieran la app Apple TV+, pero no cuenten con teléfonos de la compañía.

SERIES, PELÍCULAS Y DOCUMENTALES DE APPLE TV+

Cook indicó que el primer paquete de producciones originales de Apple, que incluye series como "Dickinson", "The Morning Show" o "See", estará habilitado desde el lanzamiento de la nueva app, y se añadirán nuevos títulos todos los meses.



"See". Una serie de ciencia ficción protagonizada por Jason Momoa y Alfre Woodard. Unos 600 años en el futuro, un virus ha causado estragos en la humanidad, dejando a los sobrevivientes completamente ciegos y obligándolos a adaptarse o morir.



"The Morning Show". Una serie dramática protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que explora el mundo de las noticias matutinas enfocado en las presentadoras. También actúa Steve Carell.



"Dickinson". Una serie de humor negro que explora la sociedad estadounidense a mediados del siglo XIX a través de la perspectiva de la poeta Emily Dickinson.



"For All Mankind". Serie de Ronald D. Moore ("Outlander", "Battlestar Galactica") que explora un universo alternativo donde la carrera espacial nunca terminó y el sueño de llegar a las estrellas siguió siendo el motor del avance de los Estados Unidos por décadas.

"Helpsters". Serie para niños de los creadores de "Plaza Sésamo", protagonizado por un niño y un grupo de monstruos que lo ayuda a resolver sus problemas.



"Snoopy in Space" ("Snoopy en el espacio"). Serie basada en los personajes de Charles M. Schulz en la que los televidentes acompañan a Snoopy en su viaje por cumplir su sueño de ser un astronauta.

"Ghostwriter" ("Fantasma escritor"). Remake de la clásica serie de mediados de los 90. Sigue a cuatro niños que son ayudados por un espectro con una afición a la literatura.



"The Elephant Queen" ("La reina elefante"). Documental que sigue a una matriarca de una manada de elefantes en un épico viaje por la vida, las pérdidas y el regreso a casa.

"Oprah Winfrey". La conocida presentadora entrevista a escritores y presenta proyectos para realizar cambios positivos al mundo.



Además de las series que estarán disponibles en el estreno, Apple TV+ serán lanzadas posteriormente:



"Servant". Un nuevo thriller del realizador M. Night Shyamalan ("El sexto sentido") sigue a una pareja en Filadelfia que luego de una increíble tragedia ven su hogar invadido por una misteriosa fuerza.



"Truth Be Told". Una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer ("Ma", "The Help") y Aaron Paul ("Breaking Bad") que explora la nueva obsesión por los podcast sobre crímenes, además de hablar las preocupaciones sobre la privacidad, problemas raciales y los medios de comunicación.

"Little America". Inspirados en historias reales de la Epic Magazine, trae a la vida historias conmovedoras de inmigrantes en los Estados Unidos.



"The Banker". Película protagonizada por Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long y Nocholas Hoult. Sigue a dos empresarios afroamericanos que intentan hacer negocios en 1950.

"Hala". Película dirigida por Minhal Baig, explora la vida escolar de una estudiante musulmana mientras intenta balancear sus preocupaciones de la adolescencia y su crianza tradicional.