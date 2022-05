El Día de la Madre es el momento ideal para celebrar en familia y lucir el mejor look y maquillaje para sorprender a todos y salir radiante en las fotografías del recuerdo. Si este domingo 8 de mayo quieres cautivar a todos y arriesgarte por un estilo diferente, desde Mag te dejamos algunas recomendaciones para poner en práctica siguiendo las últimas tendencias.

MÁS INFORMACIÓN | Día de la Madre: tres pasos para lucir una sonrisa con labios saludables y humectados

Qué look crear para el Día de la Madre

1. Look natural

Si eres amante del No Makeup Makeup, este look es ideal para ti. Un truco para dominar esta tendencia es hacer coincidir los tonos de la sombra de ojos con el del labial, de esta manera se genera un look monocromático. Los especialistas de Avon recomiendan elegir un tono rosado suave para los labios mientras que uno más intenso para los ojos. Se sugiere utilizar este look para un brunch o un almuerzo, ya que le dará un toque romántico y elegante, así como femenino.

2. Mirada de impacto

Este look es ideal si te gusta atreverte con tu maquillaje. Un delineado bien logrado te dará una mirada fuerte y resaltante para una fecha tan especial como el Día de la Madre. El toque perfecto lo dará un contour claro acompañado con un iluminador en los puntos a resaltar la luz para un rostro de encanto. Como un dato extra, no te olvides de definir bien tus cejas y maximizar tus pestañas. Para lograr esto te recomendamos la línea Power Stay de Avon, que te dará un maquillaje de larga duración.

Aquí también se puede recurrir al delineador y máscara de pestañas. Tatiana Castaño, maquilladora de Natura, recomienda usar estos dos productos clave. La aplicación del delineador muchas veces es evitada por temor a manchar el rostro. Sin embargo, con el delineador líquido peel off de la línea Una esto no será más un problema ya que tiene una fórmula fácil de retirar. Posteriormente, para darle un look festivo, aplica la máscara de pestañas Secret con fórmula que no forma grumos y contiene vitamina B5 y E que contribuye a la hidratación de las pestañas.

3. Labios deslumbrantes

La especialista de Natura también resalta la importancia de mostrar sonrisas que deslumbren en este Día de la Madre. Una excelente opción para lograrlo es el labial cushion multifuncional que delinea y rellena los labios creando un efecto de labios más gruesos, sanos e hidratados. Este producto también se puede utilizar como rubor o sombras. Complementa tu rutina de maquillaje con los esmaltes en tonos rojos de la colección “Mi Rojo” y el perfume UNA Instinct.