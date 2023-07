Emelec vs Sporting Cristal por TV y streaming se enfrentan EN VIVO por los play-off de la Copa Sudamericana 2023 y te contamos en qué canales y en cuál plataforma online podrás disfrutar este encuentro clave para clasificar a los octavos de final del torneo, en un partido programado para el miércoles 12 de julio a las 7:00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima.

El cuadro guayaquileño y el limeño se enfrentarán luego de que el primero se ubique en el segundo lugar del Grupo B de la Copa Sudamericana, por detrás de Guaraní, mientras que los celestes del Rímac acabaron terceros del Grupo D de la Copa Libertadores, por detrás de River Plate y Fluminense.

“Nos toca jugar contra Emelec por la Copa Sudamericana. Podemos pasar porque tenemos confianza, pero va a ser durísimo”, señaló Tiago Nunes, director técnico de Sporting Cristal, a Movistar Deportes. El entrenador también lamentó el poco tiempo de preparación de su equipo para afrontar este encuentro.

¿Qué canal transmite Emelec vs Sporting Cristal?

En Ecuador, la transmisión del Emelec vs Sporting Cristal EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO será transmitido por DirecTV, DGO, ESPN y Star Plus, En tanto, en Perú, se emitirá por ESPN 2 disponible en DirecTV (canales 622 DS y 1622 HD), Movistar TV (canales 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD) y Claro TV, así como en Star Plus.

¿Cómo ver Emelec vs Sporting Cristal ONLINE?

El partido entre Emelec vs Sporting Cristal del miércoles 12 de julio se podrá disfrutar vía streaming mediante Star Plus. En tanto, si no tienes la posibilidad de conectarte a esta plataforma, puedes seguirlo mediante el minuto a minuto de Mag. de El Comercio.

¿En qué horario se jugará el Emelec vs Sporting Cristal?

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

Probables alineaciones de Emelec vs Sporting Cristal por play-off de la Copa Sudamericana 2023

Emelec: Pedro Ortiz; Bryan Carabalí, Caín Fara, Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón; Carlos Villalba, Francisco Cevallos; Edgar Lastre, Diego Gonzalo García, Miler Bolaños; Bryan Angulo.

Sporting Cristal: Renato Solís; Jesús Castillo, Ignácio da Silva, Rafael Lutiger, Nilson Loyola; Jhilmar Lora, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Brenner, Alejandro Hohberg.