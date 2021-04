Cuenta regresiva. A pocos días de las Elecciones Generales Perú 2021, a realizarse este domingo 11 de abril, todos los peruanos se alistan para la jornada electoral democrática donde se elegirá al próximo presidente de la República, congresistas e integrantes del Parlamento Andino para los siguientes cinco años, correspondiente al periodo 2021-2026.

Debido a que ya no falta casi nada para los comicios, absolveremos 10 interrogantes que de seguro se te han cruzado por la mente respecto a esa fecha electoral, que a diferencia de anteriores jornadas será distinta porque se realizará en medio de la pandemia a causa del COVID-19.

1. ¿CÓMO SABER DÓNDE ME TOCA VOTAR?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una página para que puedas consultar dónde te toca sufragar:

Entra a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ .

. Escribe tu número de DNI y presiona sobre “Consultar”.

Antes de que te comenten tu local de votación, donde también te informarán si eres miembro de mesa, saldrá una ventana con una recomendación muy importante: “Hagamos más segura la votación. Para votar más rápido, imprime y/o anota los siguientes datos, te ayudarán a ubicar directamente tu mesa, pabellón y número de orden en la Relación de Electores”. Luego hacer clic en “Entendido”.

Inmediatamente te aparecerá a una ventana donde se te informará cuál es tu local de votación, con su respectiva dirección y referencia para llegar. También se te indicará el número de tu mesa de sufragio y el número de orden que te asignaron. Es importante que sepas estos dos últimos datos para agilizar el sufragio.

2. ¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Para deseas saber si eres miembro de mesa para las Elecciones 2021, deberás seguir los mismos pasos que realizaste para conocer tu local de votación:

Ingresa a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ .

. Escribe tu número de DNI y presiona sobre “Consultar”.

Aparecerá un cuadro donde te informan si fuiste seleccionado o no como miembro de mesa

Cabe precisar que, si saliste elegido deberás capacitarte para ejercer tu deber con responsabilidad y seguridad. En caso no te haya alcanzado tiempo para asistir a una de estas jornadas, no te preocupes ya que puedes hacerlo de forma virtual en la página de la ONPE, sólo HAZ CLIC AQUÍ.

3. ¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

Locales de votación

Los locales de votación serán previamente desinfectados antes de recibir a los electores. Dentro de ellos, personal de la ONPE prestarán apoyo ante cualquier consulta o duda.

El máximo de personas presentes en el lugar no debe ser mayor al 30% o 50% del total de su aforo. En las filas de espera, la distancia entre una y otra persona será de metro y medio.

En los centros de votación se intercalarán las aulas o espacios en los que estarán las mesas de sufragio, a fin de que un aula habilitada para la votación, esté al lado de otra en la que este acto no se realizará.

Solo se instalará una mesa por aula y dos cabinas para el sufragio. Una vez que el elector culmine de votar, la cabina será desinfectada y la otra será utilizada por el votante siguiente.

Protocolo para el elector

Los electores solo ingresarán a los puntos de votación con la mascarilla correctamente puesta y luego de que se les tome la temperatura con un termómetro digital. Si esta es mayor a 37.5 la persona no podrá ingresar al centro de sufragio y su nombre será registrado para que la ONPE la exonere del pago de la multa.

El elector también tendrá que esterilizar con alcohol en gel sus manos y utilizar el pediluvio para hacer lo mismo con su calzado. Todo esto será verificado por el personal de ONPE.

La entidad electoral pide también a los votantes llevar su propio lapicero, de tinta color azul, así como evitar el contacto físico con las personas que se encuentren en el punto de votación. Esto no es obligatorio.

El elector deberá de revisar en el padrón de votantes colocado en el centro de votación cuál es su número de orden, a fin de decírselo a los miembros de mesa y ser ubicado con mayor rapidez.

Protocolo para los miembros de mesa

Los miembros de mesa deberán mantener puesta la mascarilla y el protector facial durante todo el proceso. Habrá una distancia de un metro y medio entre ellos.

La cabina de votación, así como los lapiceros que usen los miembros de mesa tienen que estar desinfectados. El tampón de tinta para la huella digital estará sobre la mesa permanentemente.

Al recibir al elector, quien presida la mesa recibirá su DNI y verificará la identidad de su titular. A continuación, le entregará la cédula de votación.

El tercer miembro de mesa pondrá el holograma correspondiente en el DNI del elector, el cual será desinfectado con alcohol.

4. ¿A QUÉ HORA DEBO IR A VOTAR?

Como protocolo de bioseguridad para los electores a fin de evitar el contagio y propagación del coronavirus, se estableció un voto escalonado que regirá desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Por tal motivo, la ONPE sugiere que los ciudadanos con mayor grado de vulnerabilidad acudan a primera hora a votar, ya que el local de votación estará totalmente desinfectado, luego será un horario escalonado.

5. ¿CÓMO VOTAR?

Para emitir el 11 de abril tu voto, sigue los siguientes nueve pasos:

a. Averigua cuál es tu local de votación y acude a votar en el horario recomendado. No olvides llevar lapicero azul.

b. Colabora con el trato preferente y siempre mantén la distancia.

c. Permite el control de temperatura y recibe alcohol en gel para desinfectar tus manos.

d. Forma la cola para el ingreso a tu aula de votación respetando 1.5m de distancia.

e. Antes de pasar a votar, revisa tu número de orden en la relación de electores.

f. Presenta tu DNI y menciona tu número de orden para que te ubiquen rápidamente.

g. Ingresa a la Cámara Secreta con la cédula y vota.

h. Luego, deposítala en el ánfora.

i. Después, firma y pon tu huella en la lista.

6. ¿PUEDO VOTAR CON DNI VENCIDO?

Si tienes el DNI vencido, no te preocupes, pues el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) dio a conocer que se amplió la vigencia del documento hasta el 30 junio de 2021 a fin de que todos los ciudadanos puedan participar de los comicios generales sin problema, de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 000207-2020 del 23 de diciembre de 2020.

De acuerdo con la subgerente de Apoyo y Coordinación Regional del Reniec, Silvia Chinga, los ciudadanos que tengan su DNI vencido podrán ejercer su derecho al voto y también realizar cualquier tipo de trámite.

“Cualquier ciudadano que cuenta con su documento caduco, podrá ejercer el derecho de la votación. La resolución les permite hacer eso y hacer cualquier trámite con el documento vencido”, señaló.

¿Y los que tienen DNI amarillo?

Dennise Ayala, funcionaria del Reniec, precisó que los jóvenes mayores de edad, incluidos quienes cumplan 18 años el mismo día de los comicios deberán acudir a votar de forma obligatoria con el DNI azul, si es que ya lo tienen o, de lo contrario, podrán hacerlo también con el DNI amarillo, porque ya están habilitados para ello.

Tener el DNI vencido no será un obstáculo para votar en las próximas elecciones. (Foto: Archivo)

7. ¿CUÁL ES LA MULTA POR NO VOTAR?

Elector omiso

El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos a partir de los 18 años cumplidos el mismo día de la elección. Para los mayores de 70 años el voto es facultativo. En caso no voten se estableció una escala de acuerdo con la zona donde vive.

Distrito no pobre: S/ 88

Distrito pobre no extremo: S/ 44

Distrito pobre extremo: S/ 22

Miembro de mesa omiso

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberás pagar una multa por omiso a la instalación de mesa.

La multa a pagar es de S/220.

Miembro de mesa y elector omiso

Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omiso a la instalación de la mesa y la otra por omiso al sufragio.

El monto a pagar será: S/ 220 + multa de elector omiso según tu distrito

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar mis multas electorales?

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

No podrás salir del país

Cabe señalar que si no pagas tu multa, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer las multas para quienes incumplan su deber en estos comicios. (Foto: Andina)

8. ¿CÓMO JUSTIFICAR QUE NO FUI A VOTAR O NO EJERCÍ COMO MIEMBRO DE MESA?

Existen motivos por los cuales puedes justificar no votar, no cumplir con tu deber de ser miembro de mesa o negarte a reemplazar a un miembro de mesa ausente. En estos casos, deberás solicitar una Justificación o Dispensa para evitar una multa electoral a partir del día siguiente de la fecha de votación.

a. Excusa: si por diversos motivos contemplados en la Ley N° 26859, no podrás ser miembro de mesa, tienes plazo para solicitarla dentro de los 5 días hábiles siguientes de publicada la lista definitiva. Excepcionalmente y por la coyuntura de emergencia sanitaria del coronavirus, también podrás solicitar la excusa si eres madre gestante o madre lactante, o si eres un ciudadano que se encuentra dentro del grupo de riesgo. Este trámite se realiza ante la ONPE.

b. Justificación: si, por motivos de salud, no podrás ser miembro de mesa. Tienes plazo para presentarla hasta 5 días hábiles antes de la elección. Este trámite se realiza ante la ONPE.

Algunos motivos por los cuales podrás presentar justificación: Estar atendido ese día por motivo de salud; discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual; y estar internado en centros de rehabilitación.

c. Dispensa o justificación después de las elecciones: si vas a excusarte por no haber ejercido tu deber de votar. Este trámite se realiza ante el JNE y se llama Justificación si te vas excusar por no cumplir con ser miembro de mesa.

Puedes solicitar una Justificación en el caso que no cumpliste con ser miembro de mesa o Dispensa si no votaste. Ambos trámites se hacen de manera online a partir del día siguiente de realizada la elección (12 de abril de 2021). Tienes plazo para presentarlos hasta antes que el JNE decida someterte a embargo para cobrarte la multa electoral.

Pasos para solicitar tu Dispensa o Justificación tras las Elecciones

Ingresa a la página web del JNE: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login

Digita el número de DNI, Código de Ubigeo y Grupo de Votación.

A continuación, aparecerá si tienes o no multas electorales

En la sección “Mis Multas” mostrará un listado de los procesos electorales con multa, así como el tipo de omisión y el costo de trámite de cada uno.

Seleccionar la casilla “Seleccionar trámite” y la opción “Iniciar Solicitud”, luego deberás aceptar los términos y condiciones para poder continuar.

Para iniciar el procedimiento, selecciona la causal por la cual no asististe a votar o a ser miembro de mesa.

Deberás adjuntar la documentación que sustente su solicitud en formatos: PDF, WORD, JPG, JPEG, PNG

Luego se abrirá la ventana con el método de pago, donde deberás ingresar los datos del voucher.

El último paso para poder solicitar una dispensa es confirmar todos los datos personales como dirección, número telefónico y correo electrónico, para que el JNE se pueda comunicar con el ciudadano en caso que haya que subsanar algunas posibles observaciones.

Tras enviar la solicitud, finaliza todo seleccionando el botón “SALIR”.

Requisitos para presentar justificación o dispensa

DNI o DNI electrónico.

Dependiendo de la razón por la que solicitas una justificación o dispensa, hay una serie de requisitos que necesitarás presentar en copia simple. La fecha de estos requisitos debe coincidir con la fecha de las elecciones.

Debes pagar por derecho de trámite en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, las Oficinas Desconcertadas del JNE en provincia o en cualquier agencia del Banco de la Nación.

La Justificación cuesta S/ 23.40 y la Dispensa S/ 23.60. Si tuviste las dos faltas, solo deberás cancelar el monto menor.

El Jurado Nacional de Elecciones evaluará tus documentos y emitirá una respuesta. Debes estar atento en caso haya observaciones que necesites subsanar. Si la respuesta es positiva, se actualizará el sistema y no tendrás multas pendientes; de lo contrario, serás notificado mediante el teléfono, correo y/o dirección que proporcionaste durante el proceso.

9. ¿CÓMO REGISTRARME PARA COBRAR EL BONO PARA MIEMBROS DE MESA?

Si eres miembro de mesa de las Elecciones 2021, que se celebrará este 11 de abril, debes saber que tu labor será esencial para el éxito de esta jornada electoral. Así que recuerda capacitarte en la función que desempeñarás y cumplir con los protocolos de seguridad contra la COVID-19.

Para recibir la compensación económica de 120 soles por realizar tu función, debes registrarte hasta el 10 de abril en el siguiente LINK: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

En dicha plataforma de la ONPE, los miembros de mesa deberán completar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y contestar las preguntas de validación.

La ONPE precisó que los 120 soles serán entregados a quienes cumplan la función de presidente, secretario y tercer miembro de mesa, cuyos nombres y firmas figuren en el acta electoral.

Cabe señalar que los que se inscriban hasta el 10 de abril recibirán la compensación de 120 soles a partir del 30 de abril.

En el caso de que algún miembro de mesa no puede inscribirse en esta etapa o si el elector, por ausencia de titulares y suplentes, cumple el rol de miembro de mesa el 11 de abril, podrá inscribirse en un segundo grupo del 21 al 29 de abril. Ellos recibirán los 120 soles a partir del 10 de mayo.

Conoce tu local de votación y si fuiste elegido miembro de mesa antes del domingo 11 de abril para evitar problemas el día de los comicios (Foto: Andina)

10. ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES?

Para conocer a los candidatos que están postulando y conocer sus planes de gobierno sólo debes ingresar a la web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones haciendo CLIC AQUÍ.

Luego debes dar a la parte inferior del lado derecho y presionar “Dar click aquí”, tal como se muestra en el círculo azul.

Tras ello, aparecerá una ventana con todas las agrupaciones políticas.