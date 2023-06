Costa Rica vs Panamá en vivo desde Fort Lauderdale. Este lunes 26 de junio desde las 19:30 horas juegan Ticos y Canaleros por la primera fecha del grupo C de la Copa Oro 2023 en el Estadio DRV PNK, Florida, Estados Unidos. Ambos saben que un triunfo será importantísimo para tener un pie dentro de la próxima fase, es por eso que no existe margen de error para salir con los tres primeros puntos. Consulte los horarios, canales TV y link streaming para seguir el partido de hoy.

El entrenador hispano-danés Thomas Chrisrtiansen no hizo cambios de su convocatoria de Liga de Naciones, mostrando confianza en el grupo que hasta el momento es la base de la selección panameña que afrontará las próximas eliminatorias mundialistas. Para el equipo panameño, cuyo ‘once’ presenta un promedio de edad de 27,9 años, ésta será su undécima participación en la Copa Oro, el torneo más importante del área.

Costa Rica llega a este torneo en medio de una crisis y la misión del entrenador colombiano Luis Suárez es demostrar lo contrario. Previo a su debut, el cuadro costarricense acumuló derrotas en partidos amistosos frente a Guatemala por 1-0 hace una semana, y contra Ecuador por 3-1 el pasado martes.

¿En qué canal ver, Costa Rica vs Panamá en vivo?

Costa Rica y Panamá medirán fuerzas el lunes 26 de junio, a las 6:30 p.m. de Centroamérica (7:30 en suelo panameño), en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Dicho cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y streaming.

Costa Rica: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Panamá: ESPN y Star+

ESPN y Star+ El Salvador: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Guatemala: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Honduras: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Nicaragua: ESPN y Star+

ESPN y Star+ México: ViX

ViX Estados Unidos: Fox Sports (inglés) y TUDN (español)

Costa Rica vs. Panamá: cómo llegan los ticos

El rendimiento de la Tricolor, sencillamente, no convence. En sus últimos amistosos perdió 1-0 ante Guatemala y luego Ecuador la goleó 3-1, poniendo aún más en tela de juicio la continuidad de Luis Fernando Suárez. El único factor que podría marcar la diferencia en este tipo de escenarios, si emerge, es el emocional: según el técnico cafetero, el que los clasificó al Mundial de Qatar.

Costa Rica vs. Panamá: cómo llegan los canaleros

Los dirigidos por Thomas Christiansen vienen de disputar el Final Four de la Nations League, donde cayeron 2-0 frente a Canadá en semis y 1-0 ante México por el tercer lugar. Sin embargo, el equipo dejó algunas sensaciones positivas en cuanto al juego. Aunque ello no alcanza. Y este lunes buscarán obtener su tercer triunfo consecutivo ante los ticos tras el 2-0 y el 1-0 de la Liga de Naciones.

Horarios para mirar, Costa Rica vs Panamá en vivo

Lista de horarios por país para seguir el partido entre Costa Rica vs Panamá por la primera fecha del grupo C de la Copa Oro 2023.

México: 18:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Alineaciones posibles para el partido de hoy, Costa Rica vs Panamá